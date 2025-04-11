قصور الثقافة بالسويس تحتفل بيوم اليتيم بفعاليات فنية وترفيهية متنوعة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أقام فرع ثقافة السويس احتفالية مميزة بمقر جمعية تنمية المجتمع بحي الصباح، وذلك بمناسبة يوم اليتيم، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار خطط وبرامج وزارة الثقافة لدعم الفئات المستحقة.

رسم على الوجه وفقرة الأراجوز تفتتح الاحتفال

انطلقت الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بفقرة رسم على الوجه للأطفال قدّمتها الفنانة لمياء عبد المنعم، تلاها فقرة الأراجوز التي أضفت أجواء من المرح والضحك بين الأطفال.

ورش فنية تفاعلية تُنمّي مواهب الأطفال

شهد اليوم كذلك ورشة فنية لتصميم لوحات باستخدام ألوان متعددة، قدمتها المدربة أنوار عبد الفتاح، حيث شارك الأطفال بحماس في تنفيذ أعمالهم الفنية.

عرض مسرح العرائس يختتم الاحتفالية بتفاعل واسع

واختتمت الاحتفالية بعرض ممتع لمسرح العرائس من تصميم وأداء الفنان محمد التنجيري، الذي تفاعل معه الأطفال بشكل كبير، مما أضفى طابعًا خاصًا على نهاية اليوم.

تنظيم مشترك وجهود مكثفة لإنجاح الاحتفالية

نُفذت الفعالية بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة السويس بقيادة هويدا طلعت، وذلك ضمن برنامج متكامل وضعته الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفاءً بيوم اليتيم، تأكيدًا على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الأيتام.

