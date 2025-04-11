"مدرسة النخبة".. دراما خليجية جريئة تكشف صراعات المراهقين خلف أسوار الرفاهية

القاهرة - محمد ابراهيم -

بأسلوب بصري مشوق، كشفت شركة الإنتاج عن الإعلان الترويجي الرسمي لمسلسل مدرسة النخبة، المقرر عرضه قريبًا على منصة stctv السعودية، العمل يضع المراهقين أبناء الطبقات الثرية تحت المجهر، كاشفًا الوجه الآخر لحياة تحيطها الرفاهية لكن لا تخلو من الضغوط والتحديات النفسية والاجتماعية، في أول تجربة درامية قصيرة للكاتب محمد النشمي، وإخراج شملان النصار.

طرح البرومو والبوستر الرسمي

أطلقت الجهة المنتجة للمسلسل البرومو الرسمي عبر منصاتها الرقمية، حيث قدم لمحة مثيرة عن أجواء العمل وشخصياته المتعددة.

كما تم الكشف عن البوستر الرسمي، الذي تصدرته نجمات العمل في مشهد يعكس أجواءً درامية مشحونة بالتشويق والتوتر.

حبكة تدور داخل أسوار الرفاهية

تدور أحداث المسلسل داخل مدرسة خاصة تحتضن أبناء العائلات الثرية، حيث يُسلّط الضوء على تفاصيل الحياة اليومية لهؤلاء الطلاب، وما يواجهونه من صراعات داخلية وضغوط اجتماعية رغم كل مظاهر الترف.

تتعمق القصة في النفس البشرية للمراهق الخليجي، كاشفةً تعقيداته النفسية في هذه المرحلة العمرية الدقيقة.

قضايا المراهقين من زاوية مختلفة

لا يكتفي العمل بتقديم صورة نمطية لحياة التلاميذ في المدارس الخاصة، بل يغوص في أعماق الأزمات النفسية والعلاقات الاجتماعية التي تشكل ملامح هذه المرحلة العمرية.

ويتناول المسلسل مجموعة من الموضوعات الحساسة التي تواجه المراهقين مثل الضغط الأسري، الرغبة في التمرد، والانتماء، وسط بيئة ظاهرها مثالي لكن واقعها أكثر تعقيدًا.

أول تجربة قصيرة للكاتب محمد النشمي



يُعد مدرسة النخبة أول مسلسل قصير يكتبه المؤلف محمد النشمي، الذي يخوض بهذه التجربة تحديًا جديدًا في عالم الكتابة الدرامية.

ويقود الإخراج شملان النصار، الذي يسعى لتقديم رؤية بصرية تعكس تعقيدات الشخصيات وتحولاتهم النفسية.

نجوم شباب يجسدون الواقع الخليجي

يشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم الشباب، أبرزهم محمد المنصوري، عبدالمحسن الأسود، أنوار السبيعي، فرح الدليمي، روان العلي وتولين عصام، إلى جانب عدد آخر من الممثلين الذين يُكملون المشهد العام للمسلسل، مما يعزز من واقعية الشخصيات وتنوعها.

عرض مرتقب على منصة stctv



من المنتظر أن يُعرض مسلسل مدرسة النخبة قريبًا على منصة stctv، وسط توقعات بأن يحقق صدى واسعًا لدى الجمهور الخليجي والعربي، خاصةً من فئة الشباب، لما يطرحه من قضايا معاصرة تمس وجدانهم وتعكس واقعهم في ظل التطور التكنولوجي والاجتماعي السريع.