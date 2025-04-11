أحمد خالد صالح: “قهوة المحطة” قدمني كضابط بروح إنسانية.. والعمل مع تامر محسن كان حلمًا تحقق

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب الفنان أحمد خالد صالح عن سعادته بتجربته في مسلسل “قهوة المحطة”، مشيرًا إلى أنه تردد في البداية بشأن تجسيد شخصية ضابط الشرطة، نظرًا لتكراره هذا الدور في عدد من أعماله السابقة، لكنه أوضح أن ما شجعه هذه المرة هو أسلوب الكاتب عبد الرحيم كمال، قائلًا إن طريقته في رسم الشخصية كانت مختلفة ومليئة بالأبعاد الإنسانية، وأضاف: “كلام الكاتب عبد الرحيم كمال مختلف للدور ويظهر الضابط بالدور الإنساني ويحدث كل شخص بثقافته”.

وخلال لقائه في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، أكد أحمد خالد صالح أن الكتابة المميزة لعبد الرحيم كمال كانت سببًا رئيسيًا في تحمسه لقبول الدور، حيث منحته فرصة لتقديم الضابط من منظور مختلف تمامًا، وأضاف: “كتابة عبد الرحيم كمال حمستني لقبول دور الضابط لأن الدور مختلف هذه المرة”.

وتحدث أحمد أيضًا عن الأثر الذي تركه طاقم العمل فيه، موضحًا أن كل ممثل شاركه مشاهد التصوير أضاف له خبرة فنية جديدة، ساعدته في تطوير أدواته كممثل.

أما عن مشاركته في مسلسل “قلبي ومفتاحه”، فقال إنها تجربة قريبة من قلبه، وأكد مدى تقديره للتعاون مع المخرج تامر محسن، الذي وصفه بأنه من الأسماء التي ما دام حلم بالعمل معها، مضيفًا: “الشغل مع تامر محسن كان واحد من أهدافي، وهو مدرسة مهمة، والدور لو كان صغير لكنه سيضيف لي”.

كما تُعد مشاركة أحمد خالد صالح في هذه الأعمال محطة جديدة في مسيرته، تكشف عن وعيه في اختيار الأدوار التي تقدم شخصيات ذات عمق إنساني، وتُثري تجربته كممثل شاب يطمح إلى التميز.