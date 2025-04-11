نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عبد الغفار يرد على شائعات إقامته بدار المسنين: "أنا المدير مش نزيل.. وبعيش مع بناتي وزوجتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في ظل تداول واسع لمقاطع مصورة أظهرت لحظات بكاء الفنان محمود عبد الغفار داخل دار رعاية المسنين الخاصة بنقابة المهن التمثيلية، سارع الفنان بنشر توضيح شخصي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حسم من خلاله الجدل ورد على الشائعات التي طالت إقامته في الدار.

كشف الفنان محمود عبد الغفار عن تفاصيل حياته المهنية والأسرية، مؤكدًا أنه ما زال يعيش وسط أسرته، ويؤدي مهامه كمدير تنفيذي للدار بإخلاص، تحت إشراف نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.

طمأنة من عبد الغفار لجمهوره وأصدقائه

ظهر الفنان محمود عبد الغفار عبر فيديو مباشر، ليطمئن جمهوره وأصدقاءه من الوسط الفني بعد الجدل الذي أثاره الفيديو المتداول له داخل دار المسنين. أوضح عبد الغفار أن حالته الصحية والنفسية جيدة، مؤكدًا أنه يواصل عمله كالمعتاد في إدارة الدار، وهي المهمة التي كُلّف بها منذ تأسيسها في عام 2022، مشددًا على أن ظهوره باكيًا كان في لحظة إنسانية بعد تجديد الثقة فيه، لا أكثر.

قال عبد الغفار حول ما تم تداوله حول إقامته في دار المسنين،: "أنا مش مقيم في الدار زي ما الناس افتكرت، أنا المدير التنفيذي وبعيش في بيتي وسط بناتي وزوجتي".

وأضاف أن يومه ينقسم بين أداء عمله المهني بالدار، والعودة مساءً إلى منزله حيث تعيش أسرته، مؤكدًا أن بناته في مرحلة التعليم الثانوي داخل مدارس لغات بريطانية.

اسباب ابتعاد محمود عبد الغفار عن الفن

وفيما يتعلق بابتعاده عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، أشار عبد الغفار إلى أن غيابه ليس نابعًا عن قراره الشخصي، بل نتيجة لعدم تلقيه عروضًا فنية مناسبة.

وأكد رفضه لفكرة طلب العمل أو التدخل للحصول على أدوار، قائلًا: "عمري ما طلبت شغل من حد اللي يجيلي أهلًا وسهلًا".

نقابة المهن التمثيلية ترد: "الخبر شائعة لا أساس لها"

من جانبه، أوضح نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، في تصريحات إعلامية، أن ما تم تداوله عن إقامة عبد الغفار بالدار لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن الفنان يتولى إدارة الدار منذ تأسيسها، وتم اختياره لهذا المنصب بناءً على خبرته الطويلة في الإدارة.

وأشار زكي إلى أن لحظة بكائه التي ظهرت بالفيديو كانت أثناء جلسة تجديد الثقة به من قبل مجلس النقابة، بعد النجاح الذي حققه في منصبه خلال الثلاث سنوات الماضية.

نبذة عن الفنان محمود عبد الغفار

يُذكر أن الفنان محمود عبد الغفار من مواليد محافظة الجيزة عام 1961، بدأ مشواره المهني في مجال التجارة وإدارة المؤسسات قبل أن ينتقل إلى عالم التمثيل، حيث قدّم أدوارًا مميزة في عدد من الأفلام السينمائية، من بينها "رشة جريئة" مع أشرف عبد الباقي وياسمين عبد العزيز، و"بلية ودماغه العالية" مع محمد هنيدي، و"يانا يا خالتي" مع محمد سعد، وغيرها من الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور.