فن ومشاهير

بسبب إطلالة شتوية.. زينة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتحتل التريند

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة زينة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، واشعلت وسائل التواصل الاجتماعي بعدما خطفت قلوب متابعيها من أحدث ظهور لها، بعدما شاركت صور جديدة لها من رحلتها في الخارج.

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زينة تستمتع بإجازتها في الخارج 

ونشرت زينة صورا لها من إجازتها في سويسرا حيث استمتعت باللعب في الثلوج، ثم سافرت إلى إيطاليا ونشرت صورتها من هناك وهي تستمتع بوقتها بجانب بحيرة كومو.

أحدث ظهور لـ زينة 

وأطلت زينة في الصور بجاكيت من الفرو باللون البنفسجي مع بنطلون من نفس اللون، وكتبت: "ما يمنحك راحة البال هو رضاك بما تملكه، وإيمانك بأن ما يحدث لك هو الخير وهو الأصلح الحمد لله".

أحدث أعمال زينة 

ومن ناحية اخري، تشارك زينة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مع نخبه كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع وآخرين من الفنانين المشاركين فى الجزء الأول، تأليف مصطفى جمال هشام وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج "سيدارز آرت برودكشن" صباح إخوان.

آخر أعمال زينة  

وكان آخر أعمال زينة هو فيلم "الدشاش" وتشارك في بطولة الفيلم مع محمد سعد ونسرين طافش ونسرين أمين ومن إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وتأليف جوزيف فوزي، ويعود محمد سعد للتعاون مع زينة في فيلم "الدشاش"، بعد تعاونهما في السابق في فيلم "بوشكاش" من إخراج أحمد يسري، وتأليف أحمد فهمي، وشارك في بطولته عزت أبو عوف وإدوارد وسعيد طرابيك.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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