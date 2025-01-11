نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تخطف الأضواء في إيطاليا بإطلالة كاجوال بسيطة: عنوان جديد للأناقة العصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة غير متوقعة، ظهرت النجمة المصرية زينة بإطلالة كاجوال ساحرة خلال جولتها في شوارع مدينة ميلانو الإيطالية.

اختارت زينة إطلالة تجمع بين البساطة والتميز، حيث ارتدت سروالًا جينز بخصر عالٍ مع تيشيرت أبيض كلاسيكي، وأكملت المظهر بسترة جلدية سوداء من تصميم أحد أشهر بيوت الأزياء الإيطالية. وأضافت لمسة شخصية من خلال حذاء رياضي مريح ونظارة شمسية أنيقة، ما جعلها تبدو كأنها واحدة من سكان المدينة الذين يتمتعون بذوق أوروبي رفيع.

ما أثار الإعجاب أكثر هو قدرتها على تحويل إطلالة بسيطة إلى صيحة جديدة، حيث ظهرت في صورها التي شاركتها عبر حسابها على "إنستجرام" بابتسامة مشرقة وخلفية ساحرة لشوارع ميلانووكتبت تعليقًا على الصور: "أحيانًا، البساطة هي عنوان الجمال. أحببت أجواء ميلانو وسحرها الذي يشبه الحلم."

جمهور زينة على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل بحماسة مع الإطلالة، إذ وصفها البعض بأنها "درس في الأناقة العفوية"، بينما أشاد آخرون بقدرتها على التكيف مع أجواء المدن العالمية بأزياء تناسب الحدث والمكان.

على الرغم من بساطتها، لم تخلُ الإطلالة من تفاصيل ملفتة، حيث أكدت مصادر مقربة أن النظارة الشمسية التي ارتدتها زينة تحمل توقيع علامة فاخرة وتُقدر قيمتها بأكثر من 3000 دولار.