نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تستعد لحفلها في عمان و"يلعن البعد" تواصل تصدّرها للمنصات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد "شمس الأغنية العربية"، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لحفلها الجماهيري القادم في سلطنة عُمان بالعاصمة مسقط، والذي سيقام على مسرح مدينة العرفان بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض يوم 24 يناير 2025.

وستجدد نجوى من خلال هذا الحفل لقاءها مع الجمهور الخليجي والعربي في السلطنة، حيث أعدّت مجموعة كبيرة من أرشيف أغنياتها لتقديمها برفقة فرقتها الموسيقية. الحفل من تنظيم شركة "مومنتس إيفنتس".

نجوى كرم

من جهة أخرى، لا تزال أغنية "يلعن البعد" تتصدّر المنصات الغنائية في العديد من المواقع، محققة مشاهدات عالية وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور. الأغنية تتميز بإحساسها العالي وكلماتها المؤثرة التي تتناول الاشتياق والبعد بين الأحبة. وقد تجاوز عدد مشاهداتها على موقع "يوتيوب" أكثر من 6 ملايين مشاهدة، إلى جانب ملايين المشاهدات الأخرى على منصات مثل "تيك توك".

أحدث أعمال نجوي كرم:

وقد طرحت نجوى كرم أغنية "يلعن البعد" بنسخة "ريمكس" إلى جانب النسخة الأصلية، وحظيت بتفاعل كبير خلال أدائها في حفلاتها الأخيرة في الإمارات، بين أبوظبي ودبي.

هذا وأعلنت نجوى كرم مؤخرًا عن جولتها العربية والعالمية، حيث أنهت حفلاتها في أبوظبي ودبي، وتتوجه بعد حفل مسقط إلى العاصمة الهولندية أمستردام يوم 8 فبراير 2025، حيث ستقدم حفلًا للجمهور العربي والأوروبي في قاعة الحفلات الموسيقية HET CONCERTGEBOUW.