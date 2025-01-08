بعد عرض أولي حلقاته.. مسلسل "سراب" يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل سراب محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما انطلق أمس الثلاثاء عرض أولي حلقاته على منصة TOD، لينضم إلى قائمة أعمال دراما المنصات التي تُعرض حاليًا مع بداية العام الجديد 2025.

مسلسل سراب يتصدر التريند

نجحت أولي حلقات مسلسل سراب في صدارة تريند محرك البحث جوجل، بعدما أتاحت منصة TOD أول 3 حلقات من المسلسل، والتي شهدت العديد من الأحداث المشوقة، مما جذب الجمهور ورواد السوشيال ميديا لمتابعة العمل.

قصة مسلسل سراب

أحداث مسلسل «سراب» مقتبسة من المسلسل الأسترالي العالمي الشهير Seven Types of Ambiguity، الذي عُرض لأول مرة خلال عام 2017، والذي كان يدور حول اختطاف طفل صغير يُدعى سام.

شخصيات مسلسل سراب

ويجسد خالد النبوي خلال أحداث العمل شخصية طارق وهو رجل أعمال، فيما تظهر يسرا اللوزي بدور ملك وهي دكتورة وزوجة خالد، أما إنجي المقدم فتلعب شخصية منى وهي مديرة مدرسة، وتجسد دياموند بو عبود شخصية ريما وهي مصورة لبنانية تعيش في مصر ومتزوجة من أحمد مجدي الذي يظهر بدور نور وهو صديق خالد النبوي، فيما يلعب هاني عادل دور نديم والذي يقوم باختطاف نجل خالد ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل سراب

ومسلسل سراب من بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، إنجي المقدم، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، دياموند بو عبود، محمد كيلاني، جيهان الشماشرجي، جينا سليم، أنس جمال، والطفل أحمد ميدان، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد وإنتاج سالي والي.