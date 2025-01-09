الشعور بالوحدة وسط الزحام: أسباب وحلول

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

قد يبدو الأمر غريباً، ولكن من الشائع أن يشعر الإنسان بالوحدة حتى وهو محاط بالأصدقاء أو ضمن علاقة زوجية. هذا الشعور المؤلم لا يرتبط بالضرورة بالعزلة الجسدية، بل هو إحساس عميق بالانفصال العاطفي وعدم التواصل الحقيقي مع الآخرين. في هذا المقال، سنتناول أسباب هذا الشعور وكيفية التغلب عليه.

هناك عدة عوامل قد تساهم في ظهور هذا الشعور، منها:

نقص التواصل الحقيقي: قد تتواجد في علاقة، ولكن التواصل فيها سطحي ولا يتعدى الأمور اليومية. غياب الحوارات العميقة وتبادل المشاعر والأفكار الحقيقية يخلق فجوة تسبب الشعور بالوحدة.

توقعات غير واقعية: قد يتوقع الشخص من العلاقة الزوجية أو الصداقة أن تكون مصدر سعادته الوحيد، وعندما لا تتحقق هذه التوقعات يشعر بالإحباط والوحدة.

مشاكل في العلاقة: وجود خلافات مستمرة أو عدم حل المشاكل القائمة يؤدي إلى تراكم المشاعر السلبية والشعور بالانفصال عن الطرف الآخر.

تغيرات في الحياة: قد تؤدي التغيرات الكبيرة في الحياة مثل الانتقال إلى مكان جديد أو فقدان وظيفة أو ولادة طفل إلى الشعور بالوحدة، خاصة إذا لم يتمكن الشخص من التكيف مع هذه التغيرات ولم يجد الدعم الكافي من المحيطين به.

مشاكل شخصية: قد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل نفسية مثل الاكتئاب أو القلق الاجتماعي، والتي تزيد من شعورهم بالوحدة والعزلة حتى في وجود الآخرين.