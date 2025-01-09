نقص هذا الفيتامين يرتبط بتقلب المزاج والنكد؟ اكتشف الرابط الخفي!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

قد يُفاجأ البعض عندما يعلم أن نقص فيتامين معين في الجسم قد يكون السبب وراء الشعور بالعصبية والمزاج السيئ المستمر، الذي يُطلق عليه أحياناً “النكد”. هذا المقال يُسلط الضوء على هذا الرابط الخفي، مُركزاً على فيتامين B12 وأهميته للصحة النفسية والعصبية.

يلعب فيتامين B12 دوراً حيوياً في العديد من وظائف الجسم، أهمها:

إنتاج خلايا الدم الحمراء: ضروري لنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ. نقص الأكسجين يؤثر سلباً على وظائف الدماغ والمزاج.

صحة الجهاز العصبي: يُساهم في تكوين الميالين، الغلاف الواقي للأعصاب، الذي يضمن نقل الإشارات العصبية بكفاءة. نقصه يُسبب مشاكل في الأعصاب قد تُؤدي إلى العصبية والتوتر.

إنتاج النواقل العصبية: يُشارك في إنتاج مواد كيميائية في الدماغ مثل السيروتونين والدوبامين، المسؤولة عن تنظيم المزاج والشعور بالسعادة. نقصها يُسبب الاكتئاب والتقلبات المزاجية.

قد تتنوع أعراض نقص فيتامين B12، وتشمل:

التعب والإرهاق الشديد: حتى مع الراحة الكافية.

الضعف العام: الشعور بعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية.

خدر وتنميل في الأطراف: وخاصة اليدين والقدمين.

مشاكل في الذاكرة والتركيز: صعوبة تذكر الأحداث أو التركيز على المهام.

تقلبات مزاجية: عصبية، اكتئاب، قلق، وسرعة الانفعال.

مشاكل في الجهاز الهضمي: فقدان الشهية، الإمساك، أو الإسهال.

شحوب الجلد: نتيجة نقص خلايا الدم الحمراء.

كما ذكرنا سابقاً، يُؤثر نقص B12 على إنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن تنظيم المزاج. نقص السيروتونين والدوبامين يُؤدي إلى الشعور بالاكتئاب والضيق والعصبية، ما يُفسر وصف الشخص بـ “النكدي”.

النباتيون: حيث يتواجد B12 بشكل أساسي في المصادر الحيوانية.

كبار السن: بسبب انخفاض قدرة الجسم على امتصاص B12 مع التقدم في العمر.

الأشخاص الذين يُعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي: مثل مرض كرون أو التهاب المعدة.

الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية: مثل أدوية علاج الحموضة أو السكري.