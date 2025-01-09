تجنب هذه اللوحات في غرفة نومك: نصائح لديكور هادئ ومريح

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تُعتبر غرفة النوم ملاذًا للراحة والاسترخاء، حيث نهرب إليها من ضغوط الحياة اليومية. ولذلك، فإن اختيار ديكور الغرفة بعناية يُعد أمرًا بالغ الأهمية لخلق جو هادئ ومريح. من بين عناصر الديكور التي تُضفي لمسة جمالية على الغرفة، تأتي اللوحات الجدارية في مقدمة الخيارات.

ومع ذلك، هناك بعض أنواع اللوحات التي يُفضل تجنب وضعها في غرفة النوم لتأثيرها السلبي المحتمل على الطاقة العامة للغرفة وعلى جودة النوم.

اللوحات التي تُصور مشاهد عنيفة أو حزينة: مثل لوحات المعارك أو الموت أو الكوارث الطبيعية. هذه اللوحات تحمل طاقة سلبية قوية تُؤثر على جو الغرفة وتُسبب الشعور بالتوتر والقلق، مما يُعيق الاسترخاء والنوم الهانئ.

اللوحات التي تُجسد صورًا مُخيفة أو مُرعبة: مثل الوحوش أو الأشباح أو الكائنات الغريبة. هذه الصور تُثير الخوف والقلق، خاصةً عند الأطفال، وتُؤثر سلبًا على جودة النوم.

اللوحات التي تحتوي على ألوان صارخة أو مُزعجة: مثل الأحمر الناري أو الأصفر الفاقع أو البرتقالي المُشتعل. هذه الألوان تُحفز النشاط وتُثير الانتباه، مما يُعيق الاسترخاء والنوم. يُفضل اختيار ألوان هادئة ومُريحة للعين مثل الأزرق الفاتح أو الأخضر الهادئ أو البنفسجي الناعم.

اللوحات التي تُصور مشاهد فوضوية أو مُزدحمة: مثل المدن الصاخبة أو الأسواق المزدحمة. هذه المشاهد تُسبب الشعور بالارتباك والفوضى، مما يُعيق الاسترخاء والهدوء. يُفضل اختيار لوحات تُصور مناظر طبيعية هادئة أو رسومات تجريدية بسيطة تُساعد على الاسترخاء والهدوء.

اللوحات التي تُجسد صور أشخاص حزينين أو يائسين: هذه الصور تُنقل طاقة سلبية تُؤثر على الحالة النفسية وتُسبب الشعور بالحزن والاكتئاب. يُفضل اختيار صور تُعبر عن الفرح والسعادة والتفاؤل.

اللوحات ذات الزجاج العاكس الكبير: يُفضل تجنبها في غرفة النوم لأنها تُعيق تدفق الطاقة الإيجابية وتُسبب الشعور بالانزعاج.