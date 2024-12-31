نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في سينما الزاوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت شركة فيلم كلينك المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في دور العرض السينمائية منذ أيام، ليتم عرضه غدًا الأربعاء في سينما الزاوية، وفي الدول العربية من يوم 9 يناير القادم. وذلك بعد الرحلة الطويلة التي شارك بها الفيلم خلال الفترة الماضية مابين مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الجائزة الكبرى.

كما شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة، وحصل على جائزة اليسر من لجنة التحكيم الدولية برئاسة المخرج العالمي سبايك لي، وأيضا شارك في المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية، وحصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم الدولية.

تفاصيل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو":

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما.

بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، ومن إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية

الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة، الفيلم من توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم وأفلام مصر العالمية تتولى التوزيع الداخلي وتوزيع Front Row Filmed Entertainment في دول الخليج العربي.