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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ​ياجو أسباس​، لاعب نادي ​سلتا فيجو​ الإسباني، عن سعادته الكبيرة بتمديد عقده مع الفريق الاسباني، مشيرًا إلى ان التقدم في العمر جعل عملية التعافي من التدريبات اكثر صعوبة بالنسبة له، ولكنه اكد إنه يشعر بحالة جيدة في الفترة الحالية.

أسباس: أريد تحقيق الألقاب مع سلتا فيجو

خلال تصريحات له، قال أسباس: "مع التقدم بالعمر أصبح التعافي أصعب قليلا، لكنني أشعر بحالة جيدة في التدريبات، وهذا ما دفعني لتمديد عقدي".

اضاف: "اريد مواصلة تحطيم كل الارقام القياسية الممكنة، واتمنى الاحتفال بلقب مثل اي مشجع لفريق سلتا فيجو".