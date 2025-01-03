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أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة نادي ​النصر​ السعودي رفض جميع العروض المقدمة للتعاقد مع المدافع الإسباني ​إيمريك لابورت​ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدة تمسكها باستمرار اللاعب في صفوف الفريق.

إدارة النصر تؤكد تمسكها بإيمريك لابورت

واوضحت مصادر صحفية أن إدارة النصر لم تناقش أي من العروض التي وصلت لضم لابورت، حيث يُعد اللاعب احد الركائز الاساسية في تشكيلة المدرب الايطالي ستيفانو بيولي، إلى جانب الفرنسي محمد سيماكان.

يأتي هذا القرار في ظل رغبة النصر في تعزيز صفوف الفريق بناءً على طلب بيولي، الذي يسعى لتجهيز اللاعبين بشكل مثالي للمرحلة المقبلة.