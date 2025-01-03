نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وفالنسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لموسمه الجاري 2024-2025، قبل مواجهة ريال مدريد وفالنسيا، والمقرر إقامتها على ملعب ميستيا معقل الخفافيش.

ويحل النادي الملكي ضيفا ثقيلا على نظيره فالنسيا، يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من مسابقة الليجا الإسبانية.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الجدول الإسباني برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب مركز الوصافة فريق ريال مدريد، والذي يمتلك في رصيده 40 نقطة، بينما يتذيل جدول الترتيب بلد الوليد برصيد 12 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وفالنسيا

1-أتلتيكو مدريد|18 مباراة|41 نقطة.

2-ريال مدريد|18 مباراة|40 نقطة.

3-برشلونة|19 مباراة|38 نقطة.

4-أتلتيك بلباو|19 مباراة|36 نقطة.

5-فياريال|18 مباراة|30 نقطة.

6-ريال مايوركا|19 مباراة|30 نقطة.

7-ريال سوسيداد|18 مباراة|25 نقطة.

8-جيرونا|18 مباراة|25 نقطة.

9-ريال بيتيس|18 مباراة|25 نقطة.

10-أوساسونا|18 مباراة|25 نقطة.

11-سيلتا فيجو|18 مباراة|24 نقطة.

12- ايو فابيكانو|18 مباراة|22 نقطة.

13-لاس بالماس|18 مباراة|22 نقطة.

14-إشبيلية|18 مباراة|22 نقطة.

15-ليجانيس|18 مباراة|18 نقطة.

16-ألافيس|18 مباراة|17 نقطة.

17-خيتافي|18 مباراة|16 نقطة.

18-إسبانيول|18 مباراة|15 نقطة.

19-فالنسيا|17 مباراة|12 نقطة.

20-بلد الوليد|18 مباراة|12 نقطة.