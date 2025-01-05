القبض على 14 شخص تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية بحوزتهم 4 مليون قطعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 12:33 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط 14 شخص تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام"، وكذا كمية من خامات وأدوات التصنيع.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.