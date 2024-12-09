إيمان يوسف تكشف لـ "دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "المداح 5"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة إيمان يوسف عن تفاصيل مشاركتها في الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال وعدد كبير من نجوم الوسط الفني، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025.

إيمان يوسف

تصريحات إيمان يوسف

وقالت إيمان يوسف في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" أنها تجسد خلال الأحداث شخصية والدة رضا، وأن هذا هو الجزء الأخير من مسلسل المداح ولا نية لتقديم أجزاء أخرى منه، مضيفة:" في أحداث هتتم بيني وبين حمادة هلال فى الحقبه الزمنية 1928".

وتابعت عن سبب مشاركتها في المسلسل، قائلة:" اللى حمسني للدور ده إنه في حقبة زمنية بعيدة جدا، شكلنا ولبسنا مختلف والأحداث كمان مختلفة واللي حمسنى اكتر واكتر إن دا اخر جزء فىً المداح وهيكون أحلى واقوى جزء فيهم".

كما كشفت إيمان يوسف عن كواليس العمل مع حمادة هلال، قائلة:" شخصية جميلة جدًا وبيساعد كل اللي حوليه من ممثليين ومتعاون ومجتهد جدًا في شغله وعايز يطلعه في أحسن وأقوى صورة".

تفاصيل مسلسل "المداح 5"

يأتي المسلسل ضمن أبرز الأعمال الدرامية التي نالت إعجاب الجمهور خلال السنوات الماضية، ومن المنتظر عرضه في موسم رمضان 2025، كما يشارك في العمل الفنان حمادة هلال، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين سيُعلن عنهم قريبًا، والمسلسل من إنتاج شركة "سكاي برودكشن" وإخراج أحمد سمير فرج.