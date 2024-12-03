وزارة الثقافة تنظم أكثر من 150 فعالية ثقافية وفنية بأنحاء الجمهورية احتفاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 02:37 مساءً - د.أحمد فؤاد هنو: الفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين ذوي الهمم من خلال إبراز مواهبهم وتحقيق تطلعاتهم‎

:الوزارة تقوم ‏بتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تمكين ذوي الهمم ‏من المشاركة الفعالة في ‏الحياة الثقافية والفنية

تنظم وزارة الثقافة، أكثر من ‏‏150 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بالقاهرة وجميع المحافظات، احتفالًا باليوم ‏العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يوافق الثالث من ديسمبر‎.‎

حيث أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هذا اليوم، يُمثل مناسبة ‏مهمة للتأكيد على ضرورة ‏تعزيز التكامل بين جميع فئات المجتمع، وضمان حقوق ذوي ‏القدرات الخاصة في جميع المجالات، مشددًا ‏على التزام وزارة الثقافة الدائم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين ذوي الهمم من خلال توفير ‏الفرص اللازمة لإبراز مواهبهم وتحقيق تطلعاتهم‎.‎

وقال وزير الثقافة: "نسعى في وزارة الثقافة جاهدين لتعزيز المبادرات التي تدمج ذوي الاحتياجات ‏الخاصة في المشهد الثقافي والفني، وتشجيع إنتاج أعمال تُبرز قدراتهم المتميزة وتُسهم في بناء مجتمع ‏شامل يتسم بالتنوع والتكافؤ"‏‎.‎

مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم ‏بتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تمكين ذوي الهمم ‏من المشاركة الفعالة في ‏الحياة الثقافية والفنية، تشمل هذه المبادرات تنظيم فعاليات ثقافية وفنية ‏مخصصة لهم، إلى جانب توفير ‏البرامج التعليمية والدورات التدريبية التي تسهم في تطوير مهاراتهم ‏وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة ‏والإبداع، مؤكدًا أن الوزارة ستظل شريكًا فاعلًا في تفعيل ‏جهود ‏الدولة الرامية للاهتمام بذوي الهمم، بالتأكيد على أهمية تعزيز دور الثقافة والفنون كوسيلة ‏للتواصل ‏والتعبير للجميع، دون استثناء‎.‎

وتضمنت قائمة فعاليات قطاعات وزارة الثقافة، العديد من الأنشطة الثقافية المقدمة لذوي الهمم، ‏حيث ‏جاءت كالآتي‎:‎

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الهيئة العامة لقصور الثقافة‎ ‎

الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، برنامجًا مكثفًا في ‏القاهرة ‏والمحافظات، تنفذ خلاله أكثر من 100 نشاط ثقافي وفني متنوع، على مدار الشهر، بجميع ‏المحافظات‎.‎

حيث تقدم الإدارة العامة للتمكين الثقافي التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية عددًا من ‏الفعاليات ‏بالمحافظات على مدار الشهر أهمها‎:‎‏ رحلة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، 11 ‏ديسمبر، ‏واحتفالية بمكتبة الطفل بمدينة الشروق 17 ديسمبر، بجانب تنظيم قافلة ثقافية،22 ديسمبر ‏بقصر ثقافة ‏الوادي الجديد، واحتفالية بمكتبة مصر العامة بدمياط، وإقامة المهرجان الأول لفنون التحدي، ‏‏30 ‏ديسمبر، بالإضافة إلى طرح العدد التاسع عشر من مجلة قطر الندى بطريقة "برايل" خلال النصف ‏الثاني ‏من الشهر‎.‎

إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد‎ ‎

ويشهد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ١٥ نشاطًا وفعالية بمحافظات: "القاهرة، القليوبية، ‏الجيزة، ‏والفيوم"، وتتنوع بين: "المحاضرات، ورش الحكي، مسرح العرائس، مناقشة الكتب، ‏الزيارات ‏المدرسية، المعارض فنية، ألعاب ذهنية ومسابقات ثقافية، وورش فنية‎".‎، أبرزها: احتفالية ‏شهدتها ‏محافظة القاهرة الثلاثاء 3 ديسمبر، تتضمن ورشة فنية، ألعاب ذهنية، معرضا فنيا، مسابقات ‏ثقافية، ‏بمصاحبة لغة الإشارة، وذلك بقصر الأميرة خديجة بحلوان، كما يقام بالمجلس الأعلى للثقافة، ‏‏12 ‏ديسمبر، مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان "رؤية مستقبلية للتدخل المبكر لذوى الاحتياجات ‏الخاصة‎"‎، ‏وفي محافظة القليوبية، يقام لقاء تثقيفي وعرض لفرقة مسرح عرائس بيت ثقافة القلج، وذلك ‏‏13 ‏ديسمبر السادسة مساءً، وبمحافظة الجيزة أقيمت ورشة حكي، قدمها محمد أحمد، اخصائي ثقافي، ‏‏3 ‏الثلاثاء بمكتبة الشيخ زايد، والأربعاء 4 ديمسبر، 11ص، تشهد مكتبة الدقي محاضرة بعنوان ‏‏"كيفية ‏معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة"، تقدمها د.سناء صالح، اخصائي تربوي، وفي الفيوم، تقام ‏احتفالية ‏بمدرسة التربية الفكرية، الأربعاء 4 ديسمبر، 11صباحا، تتضمن رسم على الوجه، وورشة ‏حكي تقديم ‏سناء قناوي وچيهان عبد الله، كما تشهد مدرسة الأمل للصم والبكم للبنات لقاء بعنوان ‏‏"الحلي وأدوات ‏الزينة في مصر القديمة" تقديم نورا حمدي، مسئول قسم التربية المتحفية بمتحف كوم ‏أوشيم، وفي يوم ‏‏10 ديسمبر، 11صباحا، تشهد مكتبة الفيوم العامة لقاء بعنوان "قضايا الإعاقة ودعم ‏ذوي الهمم من أجل ‏ضمان حقوقهم الاجتماعية"، تقديم د.شحاتة زيان، أستاذ علم النفس ورئيس قسم ‏بحوث الجريمة ‏بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أما 12 ديسمبر، 10صباحا، يشمل زيارة ‏إلى مدرسة التربية ‏الفكرية ضمن مبادرة "ساعد غيرك"، بجانب مناقشة كتاب قصة حياتي لـ"هيلين ‏كيلر" في 10ص، ‏بمكتبة الفيوم العامة‎.‎

إقليم القناة وسيناء الثقافي

وبإقليم القناة وسيناء، تُقيم الهيئة ٧ فعاليات مميزة بمحافظات: "بورسعيد، شمال سيناء ‏وجنوب ‏سيناء"، تتضمن: "محاضرات ولقاءات تثقيفية، عروض موسيقى عربية وفنون شعبية، ‏مسابقات ‏ثقافية، وورشا فنية" وغيرها، حيث أقيمت احتفالية الإثنين 2 ديسمبر، بقصر ثقافة بورسعيد، ‏تتضمن ‏باقة متنوعة من الفقرات الفنية والترفيهية والغنائية والاستعراضية، ورش رسم، محاضرات ‏توعوية ‏وتثقيفية، وعرضا فنيا لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، وفي محافظة جنوب سيناء تقام ‏محاضرة ‏‏١٥ ديسمبر، 10صباحا، بعنوان "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام" تقديم الشيخ ‏محمد زليطة، ‏وذلك ببیت ثقافة دهب، وفي صباح 23 ديسمبر تقام محاضرة بعنوان "أسباب الإعاقة"، ببيت ‏ثقافة أبو ‏زنيمة، يقدمها عمر إبراهيم، اخصائي ثقافي، وفي 30 ديسمبر، تشهد مكتبة الطفل والشباب ‏برأس ‏سدر، لقاء بعنوان "تثقيف أفراد المجتمع من ذوي القدرات الخاصة" يقدمه أيمن الرويني، ‏أخصائي ‏ثقافي، 10ص.‏

إقليم شرق الدلتا الثقافي‎ ‎

كما تُقدم الهيئة بإقليم شرق الدلتا الثقافي، ٥٧ نشاطًا وفعالية، بمحافظات: "دمياط، كفر الشيخ، ‏الشرقية، ‏والدقهلية" وتشتمل على: "ورش فنية، محاضرات ولقاءات تثقيفية، فقرات استعراضية ‏وترفيهية" ومن ‏أبرزها: محاضرة الثلاثاء 3 ديسمبر، بقصر ثقافة دمياط الجديدة، بعنوان "الرعاية ‏النفسية ودورها فى ‏رسم البسمة لذوي الهمم" بمدرسة التوعية الفكرية بدمياط الجديدة في 10صباحا، ‏تقديم ابتهاج حلمي، ‏وفي اليوم نفسه ببيت ثقافة الزرقا، محاضرة بعنوان "المشكلات الاجتماعية ‏والتعليمية التى يواجهها ‏الطلاب ذوي الهمم" بالمدرسة الإعدادية للبنات، تقديم إيمان عهدي، وببيت ‏ثقافة السرو محاضرة بعنوان ‏‏"المجتمع والعنف على فئة ذوي القدرات الخاصة" بمدرسة الشهيد عربانو ‏الابتدائية، تقديم أحمد ‏زبادي، وفي مكتبة ميت الخولي الثقافية محاضرة بعنوان"ضمانات حقوق ذوي ‏القدرات الخاصة" تقدمها ‏د. دعاء الشرباصي، 10 صباحا، ويقيم قصر ثقافة الطفل ورشة رسم حر ‏بمركز حلم ابني تدريب الفنانتين ‏مي العشري وهبة الأخرص، أما قصر ثقافة فارسكور فينظم لقاء 11 ‏ديسمبر، 7 مساء ، بعنوان "كيفية ‏التعامل مع الطفل من ذوي الهمم"يقدمه محمد طارق، وفي كفر الشيخ ‏يشهد قصر ثقافة بلطيم محاضرة ‏الثلاثاء 3 ديسمبر بعنوان "كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة" ‏بالتعاون مع مدرسة تمريض ‏بلطيم، تقديم آيات ضرغام، أخصائي اجتماعي، وفي محافظة الشرقية، حيث ‏بدأت الفعاليات في العاشرة ‏صباح الثلاثاء 3 ديسمبر، بلقاء ببيت ثقافة القنايات، تقديم ولاء عبد الحميد، ‏وتشهد مدرسة التربية ‏الفكرية بشنبارة الميمونة يوما ثقافيا 10صباحا، يتضمن محاضرة "بعنوان الدمج ‏والتمكين سبيل لحياة ‏أفضل" تقديم د. أحمد عبد الله، بجانب بعض الفقرات الترفيهية، ويقيم قصر ثقافة ‏كفر صقر محاضرة ‏بعنوان "وسائل الإعلام ودورها في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة" تقدمها عبير ‏سلامة بالمدرسة ‏الثانوية العسكرية الصناعية، بعد غد الأربعاء 4 ديسمبر ينظم قصر ثقافة الزقازيق ‏ورشا فنية وعروض ‏للأراجوز بمدرسة التربية الفكرية بشيبة، وفي يوم 8 ديسمبر يقيم قصر ثقافة أبو ‏كبير، محاضرة بعنوان ‏‏"التأهيل والدمج المجتمعي لذوي الإعاقات" بمدرسة التربية الفكرية، تقدمها ‏شادية عبد الناصر، أما ‏قصر ثقافة ديرب نجم ينظم لقاء يوم 16 ديسمبر بعنوان "سبل دمج ودعم ذوي ‏الإعاقة" وذلك بمدرسة ‏الشهيد وائل عماد رجب الابتدائية، تقديم حنان هيكل‎.‎

أما في محافظة الدقهلية تقدم ورشة حكي بالمدرسة الفكرية ببرمبال القديمة، في 11 صباحًا، وتقيم ‏مكتبة ‏دماص محاضرة بعنوان "زيادة الوعي بحالة الأشخاص ذوي الهمم ودعمهم نفسيا"، بجانب ‏لقاءات ‏تثقيفية بكل من الوحدة الصحية بكفر البرامون، قصر ثقافة نعمان عاشور، مدرسة كمال حافظ، ‏مركز ‏اليسر للتخاطب بالمطرية، مدرسة مجمع بدواي الابتدائية، مدرسة العبور، مجمع دميرة ‏الأزهري، ‏مدرسة ديسط الإعدادية، مدرسة العروبة، مدرسة المقاطعه الإعدادية، مقر الشئون ‏الاجتماعية، مدرسة ‏الشهيد خالد الشوادفي الإعدادية، مكتبة أتميدة، وبيت ثقافة أويش الحجر، وغيرها، ‏وفي الخامسة مساء ‏من اليوم نفسه يشهد مركز شباب جصفا محاضرة بعنوان "الأطفال واختلاف ‏القدرات"، فيما تقدم فرقة ‏المنصورة للفنون الشعبية عرضا فنيا الثلاثاء 3 ديسمبر، 6 مساء بنادي النيل‎.‎

إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي‎ ‎

أما إقليم غرب ووسط الدلتا، فيقدم فعاليات مكثفة تبلغ 14 نشاطا، بمحافظات: "الإسكندرية، ‏البحيرة، ‏والغربية" وتشتمل على "محاضرات ولقاءات تثقيفية، معارض وورش فنية، مسرح عرائس، ‏عروض ‏فنون شعبية، مناقشة كتب‎"‎، ومنها ورشة تعليمية الأربعاء ٤ ديسمبر بقصر ثقافة برج العرب ‏بمحافظة ‏الإسكندرية تدريب رباب مصطفى 11صباحا، وتتواصل الفعاليات بالمحافظة حيث يشهد قصر ‏ثقافة ‏الأنفوشي احتفالية الجمعة 6ديسمبر، 6 مساء، بمشاركة فرقة الرواد لعرائس الماريونت وفرقة ‏مصطفى ‏كامل لذوي الهمم، وفي 17ديسمبر يقيم بيت ثقافة القباري احتفالية تتضمن : ورشة حكي، ‏عرض ‏مسرح عرائس، وورشة تصميمات فنية، 11صباحا، بدار الصفا لرعاية الأيتام، وينظم قصر ثقافة ‏برج ‏العرب احتفالية أيضا 21 ديسمبر تتضمن معرضا فنيا للفنان كريم النجار (سفير التحدي)، وعرضا ‏لفرقة ‏مصطفى كامل لذوي الهمم وذلك 11 صباحًا، وتشهد محافظة البحيرة الثلاثاء ديسمبر محاضرة ‏بقصر ثقافة ‏كفر الدوار بعنوان "جهود الدولة لتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة"، ويقيم بيت ثقافة ‏كوم حمادة ‏ورشة فنية في اليوم نفسه، هذا بالإضافة إلى احتفالية ينظمها فرع ثقافة البحيرة بالتعاون مع ‏مكتبة ‏مصر العامة ومديرية التربية والتعليم، وفي محافظة الغربية يقيم بيت ثقافة السنطة الثلاثاء 3 ‏ديسمبر، ‏‏11صباحا، محاضرة بعنوان "لا توجد إعاقة مع الإرادة" تقدمها أميرة الشرقاوي، كما تقيم ‏مكتبة سمنود ‏محاضرة بعنوان "شخصيات تحدت الإعاقة" تقديم ولاء شنن، ويشهد بيت ثقافة فريق ‏سعد الدين ‏الشاذلي مناقشة كتاب "أنواع الإعاقات العقلية" تأليف د.عادل عبد الله، وذلك الأربعاء 4 ‏ديسمبر يناقشه ‏فتح الله راضي، اخصائي صحة نفسية‎.‎

إقليم وسط الصعيد الثقافي‎ ‎

وينفذ إقليم وسط الصعيد، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا، يتضمن ١٢ نشاطا وفعالية تتنوع ما بين "الورش ‏الفنية، ‏المحاضرات واللقاءات التثقيفية، نادي سينما" وغيرها، وذلك من خلال فرع ثقافة أسيوط، ومن ‏أبرزها ‏يوم ثقافي فني، الثلاثاء 3 ديسمبر، ببيت ثقافة أبو تيج، يتضمن محاضرة تثقيفية بعنوان" دور ‏الدولة ‏في دعم ذوي الهمم " تقدمها د. مروة علام، أستاذ بجامعة أسيوط، فقرة اكتشاف مواهب، ورشة ‏فنية ‏ورسم على الوجه، ويقام في 8 ديسمبر ، 11صباحا، موتمر اليوم الواحد بعنوان "دعم وتمكين ‏الأشخاص ‏ذوى الإعاقة .. نحو مجتمع أكثر شمولية" وذلك بقصر ثقافة أسيوط، وفي اليوم نفسه تقيم ‏مكتبة ‏المنفلوطي العامة محاضرة، في 10صباحًا، بعنوان "العيش المستقل لذوي الهمم"، وفي 12 ‏ديسمبر، ‏‏10صباحاً، تشهد مكتبة صلاح شريت بريفا، لقاء بعنوان "دور الفن في تنمية مهارات ذوي ‏الاحتياجات ‏الخاصة" 10ص، تقديم د.آيات حسين، ماجستير في الأدب بجامعة أسيوط، وفي ١٥ ديسمبر ‏يقيم قصر ‏ثقافة ديروط محاضرة بعنوان "دور الأسرة في دعم ذوي الهمم" في 10صباحاً، ويقدمها ‏الدكتور ناصر ‏عبد الراضي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أسيوط، وفي ١٧ ديسمبر، 6مساء، يقيم قصر ‏ثقافة أسيوط، لقاء ‏بعنوان " تعميق مفهوم العيش المستقل لذوي الهمم" تقديم عمرو عبد الصبور، ‏بالتربية والتعليم ‏بمحافظة أسيوط، وتشهد المدرسة الثانوية بساحل سليم ١٩ ديسمبر، محاضرة بعنوان ‏‏"التأهيل التربوى ‏للمعاق" تقديم د.منى صلاح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أسيوط، ويقدم بيت ثقافة مير ‏محاضرة ٢٢ ‏ديسمبر بعنوان "الحقوق التي توفرها الدولة لذوي الهمم" يقدمها د. ناصر عبد الراضي، ‏أما يوم ٢٦ ‏ديسمبر فيشهد لقاء ببيت ثقافة القوصية بعنوان"دور علم النفس لدعم ذوي الهمم" في ‏‏10ص‎.‎

إقليم جنوب الصعيد الثقافي‎ ‎

كما تنظم الهيئة بإقليم جنوب الصعيد، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا يتضمن ٥ فعاليات، تتنوع ما بين ‏المؤتمرات ‏واللقاءات التوعوية والتثقيفية، ومن أبرزها مؤتمر اليوم الواحد بفرع ثقافة أسوان بعنوان ‏‏"التأهيل ‏المهني ودمج ذوى الإعاقة في سوق العمل" بمدرسة العقاد الثانوية في 12 ظهرًا، بالإضافة ‏إلى ‏محاضرة بعنوان "أهمية الدمج فى حياة أبنائنا من أصحاب الهمم" بقصر ثقافة أسوان تقدمها ‏عبير ‏الصاوي في لثلاثاء 3 ديسمبر، 7 مساء، وتتواصل الفعاليات بمحافظة الأقصر ٨ ديسمبر، 10ص، ‏مع ‏محاضرة بعنوان "الإعلام وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة " بقصر ثقافة الطارف، كما تقام ‏محاضرة ‏بعنوان "كيفية دمج المعاق في المدرسة والمجتمع" بقصر ثقافة الطفل ١٦ ديسمبر، ‏بجانب ‏محاضرة بعنوان "سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة " تشهدها مكتبة الطفل والشباب ‏بالمحاميد قبلي ‏في صباح اليوم التالي.‏

صندوق التنمية الثقافية

كما يقيم صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عددًا من الفعاليات احتفاء ‏بهذه ‏المناسبة، حيث يقام حفل توزيع جوائز الفائزين في "مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات ‏الخاصة -‏الموسم السابع"، والذي ‏يقيمها الصندوق بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية في مجال ‏الغناء ‏والموسيقى والفنون الاستعراضية، الأحد 29 ديسمبر الجاري،‎ ‎بالمسرح الصغير بدار الأوبرا ‏المصرية، ‏كما يشهد قصـر الأميــر طــاز استضافة فعاليات المهرجان الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، ‏الدورة ‏السادسة، بالتعاون مع وزارة الآثار- إدارة التوعية الأثرية، السبت 14، والخميس 19 ديسمبر ‏الجاري، ‏‏9 صباحًا، وورشة فنية وتنمية مهارات لذوي القدرات الخاصة مع د أماني صبري، يومي 16 ‏و23 ‏ديسمبر الجاري، 10 صباحًا، كما يشهد بيـــت العينــي "مركـز إبـداع الطفـل"، يومي 7 و14 ‏ديسمبر ‏، 12 ظهرًا، ورشة تنمية مهارات لذوي القدرات الخاصة "عامك الجديد" إشراف سعاد ‏محمود، ‏العاشرة صباحًا، كما تقام بمركز الحرية للابداع بالاسكندرية، الثلاثاء والأربعاء أسبوعيًا: جلسات ‏تخاطب ‏وتنمية مهارات وتعديل سلوك الطفل لذوي القدرات الخاصة إشراف، ولاء العتوي-، والأحد ‏والأربعاء ‏أسبوعيًا، 12 ظهرًا، ورشة “فنون المسرح لذوي القدرات “عصام بدوي، وكذلك بمركز جمال ‏عبد ‏الناصر بالإسكندرية، السبت والثلاثاء أسبوعيًا، 10صباحا: جلسات تخاطب وتحسين مهارات ‏التواصل ‏اللغوي لذوي القدرات الخاصة إشراف ، راندا عدلي، والأحد والإثنين أسبوعيًا،11صباحا، ‏جلسات تخاطب ‏وتنمية مهارات لذوي القدرات الخاصة إشراف، ولاء محمود. ‏

قطاع الفنون التشكيلية

احتفل كل من مركز رامتان الثقافي – متحف طه حسين، ومركز راتب صديق الثقافي التابعان لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة من خلال أنشطة متميزة تهدف إلى إدماج الأطفال ذوي الهمم في المجتمع وإثراء تجربتهم الثقافية والفنية.

حيث استقبل متحف طه حسين 30 طفلًا من ذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،وأقيم لهم

ورشة حكي عن حياة وأعمال عميد الأدب العربي طه حسين وجولة متحفية لتعريف الأطفال بتراثه وإسهاماته ،إلى جانب ورشة نسيج باستخدام النول، وعرض مسرح عرائس قدمه المركز، مما أضفى أجواء من الفرح والإبداع.

واستقبل متحف راتب صديق 54 طفلًا من ذوي القدرات الخاصة برفقة ذويهم. وشملت الاحتفالية ورشة فنية للطباعة باستخدام الاستنسل، حيث قام الأطفال بتصميم زخارف نباتية على أوراق ملونة، مما ساهم في تنمية مهاراتهم الفنية وتعزيز ثقتهم بأنفس

أكاديمية الفنون

كما استضافت قاعة مختار عبد الجواد، بأكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، في الأول ‏من ‏ديسمبر الجاري، معرضًا بعنوان " نغمات لونيه" وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوى ‏الإعاقة ‏حيث ضم المعرض أكثر من 40 لوحة لذوي الهمم.‏