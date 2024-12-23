انت الأن تتابع خبر بينهم اليوتيوبر بسمة حجازي .. إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضايا أمن دولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة جديدة من قِبل نيابة أمن الدولة، تم إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، وذلك بحسب ما أعلن المحامي خالد المصري عبر صفحته على موقع فيسبوك.

ومن بين الأسماء التي شملتها قرارات إخلاء السبيل:

- عايدة محمود عمر

- شيماء أحمد توفيق

- علي جمال محمد عمر

- سعيد عبيد محمود

- عويس عبد المقصود محمد

- علي علي محمد علي

- السيد حسن محمد الرفاعي

- حمادة السيد محمد

- محمد عبد السلام عبد الرحمن

- علاء إبراهيم عبدالتواب

- أحمد محمد حسانين

- عبدالرحمن صابر رزق

- عرفات عبد الرؤوف المنسي

- محمد إبراهيم عبده

- أشرف محمد عامر

- أحمد حسن عبدالفتاح

- محمد منصور عبدالجليل

- وليد عبد المنعم

- سيد سعيد سيد إبراهيم

- عصام إسماعيل عبدالهادي

جدي بالذكر

أن قائمة المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم تتضمن قضايا متنوعة، بما في ذلك القضية 184 لسنة 2023، التي تضم مقدمي المحتوى الساخر،محمد حسام الدين، وبسمة حجازي، وأحمد علي الخولي،

كما شمل الإخطار قضايا أخرى مثل: