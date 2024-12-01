نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ثراء جبيل تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ثراء جبيل تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما احتفلت أمس بزفافها على الممثل الشاب مختار الديناري، وذلك بعد عام من عقد قرانهما، وتم إقامة الحفل في الولايات المتحدة الأمريكية.

أحدث أعمال ثراء جبيل

تشارك ثراء جبيل ضمن قائمة أبطال مسلسل العتاولة2، الذي يضم نخبة من النجوم بجانب السقا في قائمة أبطاله، ومنهم طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.



قصة مسلسل "العتاولة2"



تدور أحداث مسلسل العتاولة2 في إطار اجتماعي شعبي، يظهر خلاله أحمد السقا بشخصية نصار فتيحة والذي ترك حياة السرقة في نهاية أحداث الجزء الأول، فيما تقدم زينة شخصية حنة وهي طباخة وزوجة السقا، أما طارق لطفي فيلعب دور خضر فتيحة وهو ابن عم السقا بالعمل.



آخر أعمال ثراء جبيل



وكان آخر أعمال ثراء جبيل هو فيلم تاني تاني الذي انطلق في دور العرض مايو الماضى، وهو بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.