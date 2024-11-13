في هذا الموعد.. آدم يشارك تامر حسني في حفل أسطوري بالكويت بقيادة هاني فرحات

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم اللبناني آدم لإحياء أحدث حفلاته الغنائية مع النجم تامر حسني، ليشكلا سويا ثنائية مميزة في أمسية لا تنسى لقبت بـ "الحفل الأسطوري" التي ستقام مساء يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر المقبل.



تفاصيل “الحفل الأسطوري”

ومن المقرر أن يكون الجمهور الكويتي والخليجي والعربي على موعد مع ليلة مليئة بالحماس والطرب ومضيئة بالنجوم على مسرح الأريناكويت.

ويطل النجم آدم صاحب الحس المرهف على الجمهور محملًا بالشوق للقاء محبيه، حيث يجهز الفنان اللبناني برنامج غنائي ثري ومتنوع،على وقع أنغام فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو القدير هاني فرحات، ويشاركه الحفل النجم تامر حسني، ويقدم كلًا منهما باقة متنوعة من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

أبرز أعمال آدم

ومن أبرز أعمال المطرب آدم غناء تتر مسلسل "بابلو"، الذي عرض في موسم رمضان 2022، وأغنية "رابع فنجان قهوة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.

آخر أعمال تامر حسني



ويذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها مؤخرًا، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.