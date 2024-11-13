بكلمات مؤثرة من تامر حسني... هيثم سعيد يتصدر التريند بعد قراره بالهجرة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان هيثم سعيد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد قراره المفاجئ بالهجرة إلى أستراليا، حيث شارك جمهوره برسالة عبر "انستجرام" أوضح فيها الأسباب التي دفعته للابتعاد عن الساحة الفنية.

هذا القرار أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، ودفع الفنان تامر حسني إلى توجيه رسالة دعم لصديقه، تضمنت كلمات مؤثرة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الخاص.

قرار الهجرة والأسباب وراءه



في خطوة غير متوقعة، نشر هيثم سعيد مقطع فيديو على صفحته الشخصية، أعلن فيه عن قراره بالانتقال إلى أستراليا مع عائلته، مشيرًا إلى أسباب تتعلق بظروف الوسط الفني ومنافسات "الترند" التي لم يعد يرغب في الانخراط فيها.

وأعرب عن تحيته لأبناء جيله الذين لا يزالون يتمتعون بالشغف، ومن بينهم تامر حسني وتامر عاشور ورامي صبري، ممن يواصلون العمل بعزيمة وتحدٍ رغم الصعوبات.

تفاعل تامر حسني ودعمه العاطفي



ردًا على هذه الرسالة، عبر تامر حسني عن دعمه العميق لهيثم سعيد بكلمات نابعة من القلب، إذ قال: "حبيبي هيثم، أكيد بزعل لما أشوف فنان جميل زيك يصيبه اليأس. أنا فاهمك وحاسس بيك، محدش عارف داخليات الناس، وناس كتير من جيلنا صبروا وكان عندهم شغف وإصرار."

وأضاف تامر أنه قد مر بتجارب صعبة أيضًا ولكنه اختار التحدي والمواصلة، موجهًا نصيحة لهيثم بأن يستمر في رحلته بشجاعة.

رسالة أمل ونصيحة مستقبلية



تابع تامر حسني في رسالته قائلًا: "ربنا لما بيقفل باب بيبقى عايزك تفهم إنه قفله عشان يوجهك لفرصة جديدة، ما دام اخترت السفر، جرب وشوف ربما تجد نجاحًا يتجاوز أحلامك." كما قدم نصيحة لهيثم بأن يتعلم توزيع الموسيقى ليصنع مزيكته بنفسه، ويصبح يومًا ما مؤسسة موسيقية تساعده وتقدم فنانين آخرين.

التأكيد على الصداقة والدعم المستمر



اختتم تامر رسالته بالتأكيد على دعمه لصديقه في أي قرار يتخذه، قائلًا: "لو حسيت بأي صعوبة، ارجع وكلنا حواليك. أنا جنبك وجاهز نحط خطط جديدة لو حبيت تبدأ من جديد. أنت فنان جميل ومحترم وتستحق كل خير، فكر في اللي يناسبك وأنا معاك دايمًا".

