شريف سلامة يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "موعد مع الماضي"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان شريف سلامة عن تفاصيل شخصيته في أحدث أعماله الدرامية، والتي تحمل اسم "موعد مع الماضي" مع الفنان آسر ياسين، والمقرر عرضه في 6 ديسمبر المقبل، عبر منصة "نتفليكس"، والعمل مكون من 8 حلقات، وذلك من خلال لقائه في برنامج "et بالعربي".

وقال شريف سلامة عن تفاصيل مشاركته في مسلسل “موعد مع الماضي”:"بعمل دور علي، هو شخصية طيبة وفي نفس الوقت معقدة، وبيتوجع من حاجات بسيطة".

شريف سلامة

تفاصيل مسلسل "موعد مع الماضي"



ينتمي مسلسل موعد مع الماضي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، والذي تدور قصته في إطار من التشويق والإثارة حول "يحيى" الذي تنقلب حياته رأسا على عقب بعد فقده أخته "نادية" في رحلة غوص، ويتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي، ومن ثمّ يحدث تصاعدا في الأحداث.



أبطال وصناع مسلسل "موعد مع الماضي"



والجدير بالذكر إن مسلسل موعد مع الماضي يضم نخبة من نجوم نجمات الفن المصري وهم: آسر ياسين، شريف سلامة، صبا مبارك، محمود حميدة، ركين سعد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف محمد المصري، وإخراج سدير مسعود.