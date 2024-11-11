بعد الاطمئنان على حالته.. محيي إسماعيل يستعد للخروج من المستشفي اليوم

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج أشرف فايق، ابن شقيق الفنان محيي إسماعيل، تحسن حالته الصحية بعد أن تعرض لأزمة صحية حادة استدعت دخوله المستشفى.

وكتب أشرف فايق علي صفحته الشخصية موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "عمي محيى إسماعيل بخير والحمد لله، وشكرا لكل من حضر أو اتصل أو حتى حاول الاتصال للاطمئنان، وسوف نخرج من المستشفى غداً بعد عمل بعض الفحوصات والأشعات".

أخر أعمال محيي إسماعيل

وكان آخر أعمال محيي إسماعيل هو فيلم "الكنز 2"، الذي تم عرضه عام 2019، وهو من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال

وضم فيلم الكنز عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، أحمد حاتم، وسارة عبد الرحمن.