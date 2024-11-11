نور النبوي عن مسلسل شخصية مراد في 6 شهور : فرحان باحساسكوا انو واحد منكوا

القاهرة - محمد ابراهيم -



عبر نور النبوي عن سعادته بأراء الجمهور حول شخصية مراد الذي يقوم بتقديمها خلال مسلسل "6 شهور" .

ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور لشخصية مراد معلقًا :"مراد أحمد الصايغ، فرحان أوي أنكم حاسين انه واحد منكم".



أحداث مسلسل "6 شهور" لـ نور النبوي



يخوض نور النبوي البطولة المطلقة لأول مرة بمسلسل "6 شهور"، ويناقش به فكرة معاناة الشباب في مجال الـ real estate بعد التخرج، ويقدم نور النبوي خلال الأحداث شخصية "مراد" موظف في شركة عقارات، يحاول اكتساب ثقة مديره لثبته في الوظيفة وبناء عليه تحقيق التارجت 25 مليون في 6 شهور ويكون فى منافسة مع نور إيهاب.

تفاصيل مسلسل 6 شهور





يتكون مسلسل "6 شهور" من 10 حلقات، ويضم طاقمًا مميزًا من الفنانين إلى جانب نور النبوي، من بين هؤلاء الفنانين: مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد علي، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، باسم موريس، بسمة نبيل وغيرهم، المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى سولي، وإنتاج شركة أروما.



آخر أعمال نور النبوي

يذكر أن آخر أعمال نور النبوي هو مسلسل "إمبراطورية مين"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.