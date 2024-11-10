تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان حمدي الرملي

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا، منذ ساعات قليلة، الفنان حمدي الرملي، عن عمر يناهز الـ64 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، إثر تعرضه لتليف في الكبد، وشارك في العديد من الأعمال الفنية بجانب كبار الفنانين، حيث بدأ مشواره الفني سنة 1996 بفيلم «يا دنيا يا غرامي» مع إلهام شاهين وهالة صدقي وليلى علوي وهشام سليم وأنهاها بمسلسل «فراولة» مع نيللي كريم رمضان الماضي، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حمدي الرملي.

حمدي الرملي

اللحظات الأخيرة في حياة حمدي الرملي

تعرض حمدي الرملي لأزمة صحية، خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى دخوله إلى المستشفى نتيجة إصابته بتليف في الكبد، ثم خرج من المستشفى ليستكمل علاجه بالمنزل.



معلومات عن الفنان حمدي الرملي



ولد حمدي الرملي في 27 مارس من عام 1960، دخل الوسط الفني في بداية التسعينات، ومن أهم أعماله في بداية مشواره الفني، فيلم «يا دنيا يا غرامي» و«رومانتيكا»، وتوالت عليه الأعمال،شارك خلال الجزء الخامس من المسلسل الشهير يوميات ونيس، وقدم من خلاله دور (حمزة).

وفاة حمدي الرملي

أعلن ايهاب الرملي نجل شقيقة الفنان حمدي الرملي، في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، وفاة خاله الفنان حمدي الرملي، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

حيث كتب إيهاب الرملي منشورا قال فيه: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله خالي حمدي الرملي أرجوا الدعاء له بالمغفرة وقراءة الفاتحة".