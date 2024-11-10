نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أحمد مكي يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان أحمد مكي مؤشر البحث “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية بعد وفاة والدته، وقد أعلن عن وفاتها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”حيث كتب منشورًا قال فيها:"سبحان من له الدوام.. توفيت اليوم والدتي حورية محمد جمال الدين شاكر.. أرجو منكم الدعاء لها".

وقد حرص عدد كبير من زملاء مكي على مواساته في وفاة والدته حيث علقوا على منشوراته في مواقع التواصل المختلفة داعين لها بالرحمة والمغفرة، منهم، الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنانة إنجي المقدم، الفنانة مي كساب، أسماء أبو اليزيد، روجينا، السيناريست مدحت العدل.

آخر أعمال أحمد مكي

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مكي هو الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" للمخرج أحمد الجندي، والذي اختتم معه أجزاء المسلسل الذي لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا على مدار أكثر من 13 عاما، وقدم من خلاله العديد من المواهب الشابة الواعدة، من بينهم رحمة أحمد، وحاتم صلاح، إضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف خلال أجزاء المسلسل.

تفاصيل مسلسل أحمد مكي الجديد

سيقدم مكي مسلسل جديد يدور في إطار اجتماعي شعبي، ويقدم فيه أحمد مكي شخصية شعبية، كما أن الاسم المبدئي للمسلسل هو "بكر"، حيث لم يستقر منتجو المسلسل على الاسم النهائي له.

المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، ويقوم أحمد مكي بعقد جلسات عمل مكثفة مع كل من المؤلف والمخرج للاستقرار على التفاصيل النهائية لشكل الشخصية التي يظهر بها مكي خلال أحداث المسلسل.