نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مسلسل "رقم سري" لـ ياسمين رئيس يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "رقم سري" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما عرضت أمس الحلقة الأولى، عبر قناة "DMC".

مسلسل رقم سري

أبرز أحداث الحلقة الأولى

وجاء ضمن أحداث الحلقة الأولى ظهور ياسمين رئيس بدور "لقاء" التي تعمل نائب مدير البنك، وتدخل في صراعات بسبب منصبها، وتتهم في قضية اختلاس بـ مليون دولار بسبب قضية تحويل لعميل لديها، وتنتهى الحلقة بوقفها عن العمل، واللجوء للمحامي لطفي عبود "صدقي صخر".



أبطال مسلسل “رقم سري”

وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.



قصة مسلسل “رقم سرى”

وتدور أحداث العمل الذي يعد امتداداَ لمسلسل «صوت وصورة» يسلط الضوء على قضية جديدة عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وهي «المعاملات المالية» والتي تدور حول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ Ai الجديدة، وذلك بعدما ناقش الجزء الأول كثير من القضايا وأهمها قضية التحرش التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع.