نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم أمير المصري وأحمد داش..النجوم الشباب يدعموا فيلم "رفعت عيني للسما" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم النجوم الشباب أحمد داش، أمير المصري، أميرة أديب مشاهدة فيلم رفعت عيني للسما، وذلك على حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب أحمد داش خلال استوري على حسابه الرسمي بـ انستجرام: فيلم رفعت عيني للسما حلو أو ي أو ي وفي السينمات دلوقتي.



وكتب أيضًا الفنان أمير المصري على حسابه الرسمي بـ انستجرام: فيلم رفعت عيني للسما دلوقتي في السينما، روحوه شوفوا فيلم صادق عن حكاية بنات في صعيد مصر كلهم أحلام وأمل.



ودعمت أيضًا أميرة أديب مشاهدة فيلم رفعت عيني للسما، وكتبت على حسابها الرسمي بـ انستجرام، قائلة: من أحلى الأفلام اللي شفتها، البنات الجميلة دي من كام شهر عملولي عرض خاص للفيلم بتاعهم وقد ايه كنت منبهرة وقد ايه الفيلم الهمني.



واستكملت أميرة: الفيلم ده وثائقي معناه أن كل الأحداث اللي بتشوفوها حقيقية وأرشح أنكم تدعموا البنات دي وتشوفوا الفيلم لأنه دلوقتي في السينما أي حد عنده حلم يتفرج، أوعدك هتطلع عايز تحققه.



وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي. تملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات.

و يعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله.

أبطال العمل



رفعت عيني للسما من انتاج شركة فلوكة فيلمز، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق وإنتاج شركة فلوكة فيلمز.

وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام. المنتج المنفذ محمد خالد، مساعدات الإخراج هاميس البلشي وضحي حمدي، مديرو التصوير دينا الزنيني وأحمد إسماعيل وأيمن الأمير، تسجيل الصوت مصطفي شعبان وسامح نبيل وأسامة جبيل وشدوي علي، موسيقى تصويرية أحمد الصاوي، مونتاج فيرونيك لاجوارد وأحمد مجدي مرسي وأيمن الأمير وندي رياض. وعلاقات عامة للفيلم في مصر والشرق الأوسط شركة Carrots مروة الصاوي، تنسيق الملابس للفتيات خلال ظهورهم الإعلامي ندى حسام بالتعاون مع Mystic، La blanca، Cache.

ومؤخرًا شارك الفيلم في مهرجان شيكاغو في دورته الـ 60، الذي يعد من أقدم وأكبر المهرجانات في أمريكا وتقام فاعلياته في شهر أكتوبر الحالي.

جوائز الفيلم



كما حصل فيلم (رفعت عيني للسما) على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77 ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيسه.



ويذكر أنه قد ترشح الفيلم للجائزة 22 فيلم تسجيلي عرضت في كافة اقسام وبرامج مهرجان كان، من بينها أعمال لمخرجين كبار كأوليفر ستون ورون هوارد وكلير سيمون.



وكان الفيلم قد حاز على استقبال حافل في عرضه العالمي الأول بمسابقة اسبوع النقاد بمهرجان كان، بحضور المخرجين وفريق العمل وبطلات الفيلم من فريق بانوراما برشا، كما حصل على اشادات نقدية محلية وعربية وعالمية حيث كتبت عن الفيلم كبريات الصحف العالمية منها اللوموند وفرايتي وسكرين دايلي.

بالإضافه إلى مشاركة الفيلم في جولة عالمية بأكثر من ٣٥ مهرجان منذ عرضه في مهرجان كان منها Biarritz Film Festival وÉtats généraux du film documentaire في فرنسا، DokuFest في كوسوفو، AfrikaFilmFestival في المانيا، DER NEUE HEIMATFILMinaus في النمسا.

وقد سبق للمخرجان ندي رياض وأيمن الأمير عرض فيلمهم الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل فيلمهم على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي.