في حفل خيالي أقيم بالكويت ضمن مهرجان "شتا الكويت".. أنغام سحرت الجمهور باحساسها الرائع

القاهرة - محمد ابراهيم -

أحيت المطربة الكبيرة أنغام حفلين غنائيين، الأربعاء والخميس، في مهرجان "شتا الكويت"، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت وسط حضور جماهيري كبير "Sold Out"، وصاحبتها فرقة موسيقية كبيرة ضمت 50 عازفا بقيادة المايسترو الأشهر في العالم العربي هاني فرحات، مما أضاف لمسة فنية فريدة عززت من أدائها وأناقتها على المسرح.

وافتتحت انغام حفلها بأغنيتها الشهيرة "بقالك قلب" من آخر ألبوماتها "تيجي نسيب"، وسط عاصفة من التصفيق والهتافات التي غمرت أجواء المكان لتقدم بقية أغاني الألبوم واحدة تلو الأخرى، مثل "هو انت مين"، ثم أغنية "ايه الاخبار"، واستعرضت قدراتها الصوتية بشكل سلطن الجمهور الذي صفق لها بشكل غير عادي اكثر من مرة وكانت أنغام كالعادة في قمة العطاء الفني، وخرج الحفل بالشكل المتميز الذي تمناه جمهورها حيث غنت لهم العديد من الأغاني منها خليك معاها واسكتواقولك ايه وكان بريء والقلوب أسرار وماكنش وقته وبتعمل حاجات.

وغنت أنغام "أي معزة" للمطرب الكبير عبدالله الرويشد، متمنية له الشفاء العاجل من الأزمة الصحية التي مر بها مؤخرا لتختم هذا الحفل الرائع بأغنية «يا ريتك فاهمني».

عقب الحفل حرصت المطربة أنغام على لقائها المعتاد مع أهل الصحافة والإعلام، حيث أعربت عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع أغنيات ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، وأكدت ان تفاعلهم وحفظهم كلمات الأغاني بهذا الشكل فاق كل التوقعات، وهذا ليس غريبا على الجمهور الكويتي لأنه راق وذواق.



وحول تفسيرها لصورها المنتشرة عبر اللوحات الاعلانية في شوارع الكويت قبل الحفل، ردت: يعني لي الكثير، فهذا يدل على حب غير عادي من أهل الكويت تجاهي، وهذه نعمة كبيرة من الله، وأتمنى ان أكون أستاهل هذا الحب وان يستمر طول العمر، ففي كل مرة أحضر فيها إلى الكويت أحضر بكل فرحة وحب وعطاء لأسعدهم وأسعد نفسي معهم وأشكرهم من قلبي.

وعن تذكرها للنجم الكبير عبدالله الرويشد في الحفل وغنائها أغنيته الشهيرة «أي معزة»، قالت: أنا لم أنسه حتى أتذكره، فعبدالله الرويشد قطعة من قلبي وأحبه منذ الصغر حبا غير عادي، ومن حظي الحلو أننا اصبحنا أصدقاء، وهو سبب دخولي الكويت، ودخلت بيته والتقيت بأسرته الجميلة وأصبحت واحدة منهم، فأبو خالد له مكانة كبيرة جدا عندي، وأطمئن جمهوره عليه "هو زي الفل وربنا يتمم شفاءه على خير".