تحديات شخصية وفنية في فيلم "الست".. منى زكي تعيش مع أم كلثوم حتى بعد انتهاء التصوير

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت الفنانة منى زكي مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد "الست"، الذي تقدم من خلاله دور أسطورة الطرب العربي أم كلثوم.

هذا العمل المنتظر لاقى اهتمامًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أثار حماس الجمهور بانتظار رؤية منى في هذا الدور الذي يتطلب مجهودًا عميقًا وتجربة فنية استثنائية.

وقد تحدثت منى خلال إحدى فعاليات مهرجان البحرين السينمائي عن تجربتها الشخصية في الفيلم، موضحةً أن تجسيد شخصية "كوكب الشرق" ترك تأثيرًا بالغًا على حياتها الشخصية والمهنية.

منى زكي.. تحديات داخلية وتجربة غير عادية



تحدثت منى زكي عن تأثير شخصية أم كلثوم على حياتها قائلةً: "أشعر أنني ما زلت أعيش مع هذه الشخصية، رغم انتهاء التصوير منذ عشرة أيام كأنني أستيقظ يوميًا وأتساءل إذا كنت قد نسيت شيئًا من تفاصيل هذه الشخصية الفريدة، وكأنني لم أنفصل عنها بعد".

وأكدت أن هذا الدور من الأدوار التي تترك بصمة لا تُمحى وتصبح جزءًا من حياة الممثل، حيث يصبح من الصعب على الفنان العودة لحياته الطبيعية بعد الانغماس العميق في شخصية مؤثرة.

فيلم "الست" واهتمام الجمهور قبل عرضه



منذ إعلان الشركة المنتجة عن فيلم "الست" الذي يجسد حياة أم كلثوم، لم تتوقف مواقع التواصل الاجتماعي عن التفاعل والتعليقات حوله. ازدادت ردود الفعل بعد اختيار منى زكي للدور، حيث تعرض العمل لبعض الانتقادات، لكن هذا لم يمنع القائمين عليه من استكمال التصوير وتهيئة العمل ليخرج بأعلى جودة.

وقد أضاف اعتذار الفنانة ريهام عبد الغفور عن المشاركة في الفيلم بعد توقيعها على عمل آخر مادة دسمة للنقاشات على الإنترنت، إلا أن الفيلم ظل يستقطب اهتمامًا واسعًا ويترقبه الجمهور بشغف.

اعتذار ريهام عبد الغفور ومشاركتها في عمل آخر



كشفت ريهام عبد الغفور عن انسحابها من فيلم "الست" بسبب انشغالها بمشروع تلفزيوني جديد، وهو مسلسل "ظلم المصطبة"، المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

وقد أعربت عن أسفها لعدم قدرتها على العمل بجانب منى زكي في هذا المشروع، مؤكدةً تقديرها العميق للعمل والشخصية التي تمثلها منى في الفيلم.

إنتاج ضخم وتقنيات متقدمة لفيلم "الست"



يعد فيلم "الست" إنتاجًا مشتركًا بين عدة شركات، منها الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وصندوق بج تايم وسينرجي فيلمز، ويتميز بمشاركة فريق عالمي للمكياج والصوت لضمان دقة وتفاصيل عالية تُظهر الشخصية التاريخية "أم كلثوم" بصورة معاصرة ومبهرة.

ويستخدم الفيلم أحدث التقنيات لإضفاء أجواء مناسبة تعكس جمالية الحفلات التي كانت تُقدمها أم كلثوم وإبراز الشخصيات المحيطة بها.

ظهور ضيوف شرف بارزين وشخصيات مؤثرة في الفيلم



يضم فيلم "الست" مجموعة من ضيوف الشرف الذين يظهرون في أدوار مؤثرة، مثل الفنانة أمينة خليل التي تقدم شخصية سيدة أرستقراطية تشارك في حفلات أم كلثوم، كما يجسد الفنان عمرو سعد دور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ليكون أول ظهور له في شخصية سياسية، بجانب ظهور أسماء لامعة مثل أحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد داود، الذين يضفون على العمل بعدًا فنيًا وجماهيريًا.

ترقب لعرض "الست" وعودة أم كلثوم إلى الشاشة



يستعد الجمهور بفارغ الصبر لمشاهدة منى زكي في دور أم كلثوم، حيث يعتبر الفيلم تجربة فريدة تعيد أسطورة الغناء العربي إلى الشاشة الكبيرة بطريقة تواكب العصر. ويأمل الجميع أن يقدم "الست" صورة ملهمة ومؤثرة عن شخصية أثرت في الفن العربي بشكل لا يُنسى، لتبقى أم كلثوم، كما كانت دائمًا، رمزًا خالدًا للفن العربي الأصيل.