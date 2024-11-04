هند عبدالحليم تتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة هند عبدالحليم تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية، واصابتها بشلل مؤقت في المعدة، والسبب في ذلك حقن التخسيس، حسبما أعلنت في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت هند خلال الفيديو:"مساء الخير، أول حاجة عايزة أشكر كل الناس اللي كانت بتسأل عليا سواء بعتتلي أو كلمتني، وكانت بتحاول تكلمني وتوصلي، بعتذر جدًا لو مكنتش قادرة أرد طول فترة التعب اللي كنت فيه، شكرًا بجد من كل قلبي لكل حد دعالي أو سأل عليا، الحمد لله أنا دلوقتي أحسن، وبتحسن".

وأضافت: "تاني حاجة عايزة أقولها يمكن أقدر أفيد أي حد، اللي حصلي ده حصلي بسبب، حقن التخسيس، مطولتش فيها خالص خدت شهر وأسبوع تقريبًا، بعدها تعبت جدًا جدًا، ودخلت المستشفى، وحصلي شلل مؤقت في المعدة، أدت إلى إني مش عارفة أكل ولا أشرب، وألم رهيب، وكنت قاعدة على المحاليل، نصيحتي لو أي حد عايز يعمل كده، لازم تتابعوا مع دكاترة، وتعملوا التحاليل اللازمة علشان تعرفوا جسمكم هيستحمل ولا لا".

منشور هند عبدالحليم

آخر أعمال هند عبدالحليم

وعلى صعيد آخر، يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مشاركتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عرض خلال سباق مسلسلات رمضان 2024.

وشاركت في بطولة المسلسل إلى جانب سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، وفرح يوسف، تحت قيادة المخرجة ياسمين أحمد كامل.

أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

تناول المسلسل عددًا من القضايا الاجتماعية المعاصرة، حيث تدور الأحداث حول شخصية شيماء، التي جسدتها سلمى أبو ضيف. شيماء فتاة تنتمي إلى أسرة بسيطة وتتجه إلى السوشيال ميديا بهدف الربح والشهرة، لكن سرعان ما تتعقد الأمور وتنقلب حياتها رأسًا على عقب، ما يؤدي إلى دخولها السجن