القاهرة - محمد ابراهيم - أحمد حاتم يدعم فلسطين بصورة عفوية تجمعه مع نجله

دائما ما يحرص الفنان أحمد حاتم على دعم القضية الفلسطينية منذ بداية الأحداث على غزة، وحتى الآن، وظهر أحمد حاتم في الساعات القليلة الماضية عبر حسابه على إنستجرام بصورة جديدة يدعم من خلالها أحداث فلسطين، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنان أحمد حاتم

منشور الفنان أحمد حاتم عبر حسابه على إنستجرام

ونشر الفنان أحمد حاتم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة له مع نجله، وكان أحمد حاتم يرتدي تيشيرت مكتوب عليه "فلسطين"، والعلم الفلسطيني، لتنهال عليه تعليقات الجمهور معبرين عن إحترامهم له.

منشور أحمد حاتم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

آخر أعمال الفنان أحمد حاتم

وفي سياق آخر كانت آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان أحمد حاتم هو مسلسل بعنوان "عمر أفندي"، والذي تم عرضه في الفترة الأخيرة الماضية عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ولاقى العمل رواجا كبيرا من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

طاقم عمل مسلسل عمر أفندي

ومن الجدير بالذكر إن مسلسل عمر أفندي ضم نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد حاتم، آيه سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، وآخرين من نجوم الفن، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.