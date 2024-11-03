فن ومشاهير

أحمد حاتم يدعم فلسطين بصورة عفوية تجمعه مع نجله

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - محمد ابراهيم - أحمد حاتم يدعم فلسطين بصورة عفوية تجمعه مع نجله

بوابة دوت الخليج

دائما ما يحرص الفنان أحمد حاتم على دعم القضية الفلسطينية منذ بداية الأحداث على غزة، وحتى الآن، وظهر أحمد حاتم في الساعات القليلة الماضية عبر حسابه على إنستجرام بصورة جديدة يدعم من خلالها أحداث فلسطين، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

89424a5bd5.jpg
الفنان أحمد حاتم 

منشور الفنان أحمد حاتم عبر حسابه على إنستجرام 

 

ونشر الفنان أحمد حاتم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة له مع نجله، وكان أحمد حاتم يرتدي تيشيرت مكتوب عليه "فلسطين"، والعلم الفلسطيني، لتنهال عليه تعليقات الجمهور معبرين عن إحترامهم له.

 

7d5381fc77.jpg
منشور أحمد حاتم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام 

آخر أعمال الفنان أحمد حاتم 

 

وفي سياق آخر كانت آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان أحمد حاتم هو مسلسل بعنوان "عمر أفندي"، والذي تم عرضه في الفترة الأخيرة الماضية عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ولاقى العمل رواجا كبيرا من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

 

طاقم عمل مسلسل عمر أفندي

 

ومن الجدير بالذكر إن مسلسل عمر أفندي ضم نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد حاتم، آيه سماحة، ، محمد رضوان، محمود حافظ، وآخرين من نجوم الفن، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة. 

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements