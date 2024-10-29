نقابة المهن التمثيلية تنعي حسن يوسف

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان القدير حسن يوسف، الذي غادر عالمنا عن عمر يناهز 90 عامًا.

وأرفقت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" صورة للفنان الراحل، حيث أعربت عن حزنها العميق لفقدان قامة فنية كبيرة أحدث خبر وفاتها صدمة بين محبيه سواء من الجمهور أو الوسط الفني.

الدعاء بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل

في منشورها، وجّهت النقابة دعواتها بالرحمة والمغفرة لحسن يوسف، وعزّت أهله وذويه، وكتبت: “تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي، داعين الله أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”، وتفاعل عدد كبير من الفنانين والمحبين مع المنشور، معبّرين عن حزنهم وراجين للفنان الرحمة ولأهله الصبر.

حالة من الحزن والصدمة تجتاح الوسط الفني

أثارت وفاة حسن يوسف موجة من الحزن في الوسط الفني وبين جمهوره من مختلف الفئات العمرية.

تصدر اسم الفنان الراحل الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دقائق من انتشار نبأ وفاته، وأصبح حديث الجمهور ومتابعيه الذين استذكروا أبرز أعماله وإسهاماته الفنية، معربين عن صدمتهم العميقة لخسارته.

جنازة مهيبة لحسن يوسف بحضور كبار النجوم

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه سيتم تشييع جنازة الفنان حسن يوسف عصر اليوم من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

ومن المتوقع أن يشهد وداعه حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على توديعه إلى مثواه الأخير، لتكريم مسيرته الطويلة وإسهاماته الفنية الكبيرة في السينما المصرية.

إرث فني خالد وأعمال تظل في الذاكرة

يُعد حسن يوسف من عمالقة الفن المصري، وقد أثرى السينما والتلفزيون بالعديد من الأعمال التي ستبقى خالدة في ذاكرة جمهوره بوفاته فقدت الساحة الفنية رمزًا من رموزها، وستظل أعماله شاهدة على موهبته وقدرته على تقديم أدوار مميزة لن تنسى.