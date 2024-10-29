نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توم هاردي وكيلي مارسيل يحققان نجاحًا ساحقًا مع "Venom: The Last Dance" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح النجم العالمي توم هاردي والمخرجة كيلي مارسيل في تحقيق إنجاز مذهل بشباك التذاكر العالمي، حيث تجاوزت إيرادات فيلمهما "Venom: The Last Dance" حاجز 1.5 مليار دولار حتى الآن. وفي تصريحات صحفية أكد الثنائي أنهما ركزا منذ اليوم الأول على أن يكون هذا الجزء متميزًا من حيث الإيرادات والنهاية.

مارسيل، التي يُنسب إليها الفضل في كتابة الأفلام الثلاثة وإخراج الجزء الأخير، أوضحت لمجلة people "كنا نعلم أنه سيكون ثلاثية منذ البداية، ونعلم كيف ستنتهي القصة". وأشارت إلى أنها كانت متحمسة لتولي مهمة الإخراج بعد مشاركتها في كتابة الفيلمين السابقين، قائلة: "شعرت أن هذا سيكون رائعًا ومؤثرًا".

عبرت مارسيل عن حماسها للتعاون مع هاردي، حيث قالت: "بعد أكثر من سبع سنوات في العمل معًا، أردنا حقًا إكمال القصة من البداية إلى النهاية، وكان الوقت مناسبًا لطرح الثلاثية".



أحداث Venom: The Last Dance"

تدور أحداث "Venom: The Last Dance" حول الصحفي الاستقصائي إيدي وشخصيته الوحشية فينوم، حيث يتعرضان لمطاردة من قبل عالميهما، مما يجبرهما على اتخاذ قرار مدمر. يشارك في البطولة أيضًا نخبة من النجوم، منهم تشيوتيل إيجيوفور، وريس إيفانز، وبيجي لو، وألانا أوباش، وستيفن جراهام.