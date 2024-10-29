نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغنية "قلبي" لمحمد الشرنوبي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



حظيت أغنية "قلبي" للفنان محمد الشرنوبي بتفاعل قوي وإشادة واسعة من قبل الجمهور بعد طرحها في الأسواق. الأغنية، التي تحمل طابعًا رومانسيًا مميزًا، حققت أرقامًا قياسية في مشاهدات منصات البث المختلفة، مما يعكس نجاحها الكبير.

تتميز "قلبي" بكلماتها العاطفية وألحانها الجذابة، حيث استطاع الشرنوبي أن ينقل مشاعر الحب والحنين بصدق، مما جعلها تلامس قلوب الكثيرين. وقد أبدى العديد من المعجبين إعجابهم بأداء الشرنوبي، مشيدين بصوته القوي وقدرته على التعبير عن المشاعر.

كما عكست ردود الأفعال الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك العديد من المستخدمين مقاطع من الأغنية وتداولوا كلماتها، معبرين عن حبهم للفنان وأعماله. يبدو أن محمد الشرنوبي قد استطاع أن يترك بصمة جديدة في عالم الموسيقى العربية مع "قلبي".

تفاصيل أغنية قلبي

والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان شرنوبي، توزيع مادي، ماكس وماستر عمار خاطر، تسجيل رامي الشرنوبي، وتصوير عمر أبو دومه.



كلمات أغنية قلبي

قلبي

معاك قلبي

من أمتى وأنا وأنت بيطول ما بينا خصام

انسى

خلاص انسى

تعالى في حضني بالذمة ده وقت كلام

قلبي

معاك قلبي

من أمتى وأنا وأنت بيطول ما بينا خصام

انسى

خلاص انسى

تعالى في حضني بالذمة ده وقت كلام

ليالي بعدك عني فاتوا سنين

يا عالم لو طال الغياب ده يومين

أنا ملقتش راحتي غير وياك

والراحة في بعدك أنت تيجي منين

ليالي بعدك عني فاتوا سنين

يا عالم لو طال الغياب ده يومين

أنا ملقتش راحتي غير وياك

والراحة في بعدك أنت تيجي منين

قلبي

يا روح قلبي

بينسي الجرح والقسوة ولا بينساك

عمري

فداك عمري

لا يمكن أعيش في يوم إلا وأنا وياك

ليالي بعدك عني فاتوا سنين

يا عالم لو طال الغياب ده يومين

أنا ملقتش راحتي غير وياك

والراحة في بعدك أنت تيجي منين



آخر أعمال شرنوبي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي، هي أغنية ملكة زمانك، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد، من تأليف مصطفى ناصر وتوزيع إسلام الأزرق، وجاءت وأغنية حالي لـ محمد الشرنوبي، بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس جلال حمداوي، وتسجيل خالد سند.