نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر عن مشاركتها في رمضان 2025: رسيت على مفاجأة حلوة أوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة فريدة سيف النصر، جمهورها ومتابعيها منشور تتحدث فيه عن مشاركتها في رمضان 2025 بمسلسل ما،و ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

و كتبت في المنشور الذي شاركته: “للي بيسألوني عن رمضان يحيينا ويحييكم ربنا، انا كنت بقرأ حاجات كتير، بس الحمد لله رسيت علي مفاجأة حلوه أوي..منتج كبير..نجمة كبيرة..منتج فني عظمة ومحترم..و أطمنكم خير ءن شاءالله”.

الفنانة القديرة فريدة سيف النصر

آخر أعمال الفنانة القديرة فريدة سيف النصر

يشار أن آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر، هو مسلسل "العتاولة"،و تدور أحداث مسلسل "العتاولة"، حول نصار وشقيقه خضر اللذين يعملان في السرقة والنهب ثم يكتشفان بعد توبة أحدهما عن السرقة أنهما ليسا أخين وأن والدتهما «سترة العترة»، التي تجسد دورها الفنانة فريدة سيف النصر، هي من دبرت ذلك حتى تستفيد من غنائم ما يسرقانه معًا.

طاقِم عمَل مسلسل "العتاولة"

شارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عددًا كبيرًا من النجوم ومنهم: "أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هدى الأتربي، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: هشام هلال، وإخراج: أحمد خالد موسى.



كما تحضر الفنانة فريدة سيف النصر، لفيلم جديد بعنوان "فرقة الموت"، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، جيهان الشماشرجي، محمد عبد العظيم، والعمل من تأليف: صلاح الجهيني، وإخراج: أحمد علاء الديب.

قصة فيلم "فرقة الموت"

تدور أحداث الفيلم حول الضابط (عمر) الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث، وذلك في إطار من الحركة والإثارة والتشويق.