فيديو.. أبو يحفز الطلاب على القراءة في أحدث أغانيه

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان أبو، أحدث أعماله الغنائية عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

أبو يحفز الطلاب على القراءة في أحدث أغانيه

وتعاون أبو مع الطفل مصطفى قدورة في أغنية "اقرأ"، وتهدف إلى تحفيز الطلاب على ممارسة القراءة بطرقٍ ممتعة وجذابة.

تفاصيل أغنية «إقرأ»

وجاءت أغنية «إقرأ» من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، توزيع موسيقى ومن إخراج: نصر الله سعد وياسمين رولينغ.

كلمات أغنية «اقرأ»

«القراية نور، جهلك أرض بور، القراية نور، إفتح المدارك، القراية نور، اتهجي السطور، بحر المعلومات، ده جواز المرور، ممكن تطلع رحلة تسافر وأنت معايا، لف الدنيا وعيش الماضي وفوز بالحاضر، واللي اتقالك إقرا يعني السر قراية، تفهم توصل فوق للسما وتقول أنا قادر، قالو العقل زينة، هقرا لابن سينا، واقرأ للكسائي، علمه في النحو باقي، والفتح الرباني، لعبد القادر الچيلاني، والأحلام لابن سيرين، نجيب محفوظ بين القصرين، ممكن تطلع رحلة تسافر وأنت معايا لف الدنيا وعيش الماضي وفوز بالحاضر، وأنت معايا وأنت معايا واقرأ، لما تحب تحقق حلم، أيًا كان حققه بالعلم، دي ثقافه عليها عامل.. إقرا، تتعلم تتعامل.. اقرأ، هتفتح أبوابك.. بكره، عقلك يتبني كامل..قالو العقل زينة، هنقرأ يلا بينا، قول العلم باق والكتب دول أصدقائي، تاريخ أدب سياسة، هي دي الخلاصة، إقرا قديم إقرا جديد، كل ما نقرا بنعلا نزيد، ممكن تطلع رحله تسافر وأنت معايا، لف الدنيا وعيش الماضي وفوز بالحاضر، وأنت معايا وأنت معايا وإقرا، تفهم توصل فوق للسما وتقول أنا قادر».