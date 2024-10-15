نادين نجيم وملح الفن ضيوف برنامج "صاحبة السعادة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، الفنانة اللبنانية نادين نجيم في حلقة مميزة تُذاع يوم الإثنين المقبل، 21 أكتوبر.

ستتناول الحلقة مواضيع خاصة بالفن والحياة، حيث ستتحدث نادين عن مسيرتها الفنية وتجاربها الشخصية.

حلقة "ملح الفن" يوم الثلاثاء

أما يوم الثلاثاء، فتأتي حلقة "صاحبة السعادة" بعنوان "ملح الفن"، حيث سيستضيف البرنامج مجموعة من الفنانين المميزين. من بين الضيوف الفنانة عبير منير، الفنان محسن صبري، الفنان محمد عبدالجواد، الفنان عبدالرحيم حسن، الفنان إسماعيل شرف، والفنان مصطفى حشيش.

ستتطرق الحلقة إلى مسيرة هؤلاء الفنانين وأدوارهم في إثراء الساحة الفنية.

مواعيد عرض البرنامج

يُعرض برنامج "صاحبة السعادة" يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً على قناة "dmc".