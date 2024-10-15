عاجل.. وفاة والدة المطرب أحمد فريد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المطرب أحمد فريد منذ قليل، عن وفاة والدته،بعد أيام قليلة من إعلانه تعرضها لأزمة صحية، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب "فريد":" أمي في ذمة الله".

منشور أحمد فريد

والجدير بالذكر أنه قد أعلن أحمد فريد، خلال الأيام الماضية، تعرضها لأزمة صحية وطلب من جمهوره ومتابعيه الدعاء لها بالشفاء العاجل، وكان ذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعرض والدة لأزمة صحية معلقًا:"يارب اشفي امي واشفي كل مريض يارب العالمين".

آخر أعمال أحمد فريد



وكانت أغنية زمان وجبر هى آخر أعمال أحمد فريد الذي تصدر بها تريند السعودية ومصر.

كلمات أغنية زمان وجبر



راجع يا خبر ده زمان وجبر مفيهاش حبايب خلاص

وعايز تجيلي ونرجع ياعيني ده كلام ومالهوش اساس

كان كان فيه وخلص خلاص بقي فات ال أو ان

انا حد تاني غير اللي قابلك يوم زمان

كفه جراحك دي اللي طبت ع الميزان

فاق فاق قلبي ليك وخلاص لغي اي اتفاق

قفلت باب انا للعتاب والاشتياق

قابل بقي وافتح كمان باب الفراق

دفاتر قديمه ولا ليها قيمه ولا ليها اي اعتبار

قفلنا الروايه وتتر النهايه بعديه مفيش اعتذار