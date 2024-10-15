أبرز تصريحات حسن فؤاد ببرنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم -



نجح الفنان حسن فؤاد في خطف قلوب الجماهير بعد أول ظهوره له بعد غياب 17 عاما من خلال برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، وكشف حسن عن سبب غيابه وابتعاده عن الفن، والعديد من الأسرار والمفاجآت حول أسباب غيابه وعودته، وأيضًا يتحدث عن أسرته ووالديه، كما تحدث عن لقائه مع الموسيقار عمار الشريعي وتعاونه معه في أغنية أرابيسك، والتي حققت نجاحا ساحقا.

وقال:"ابتعادي عن الفن بسبب التفرغ لحفظ القرآن الكريم، حيث أشار إلى أنه التحق بمعهد القراءات، وحصل على إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم".



وأضاف:" كنت إمام مسجد لمدة تزيد عن عشر سنوات، وتلك الفترة من أجمل فترات حياتي وتعلمت منها العديد من الأشياء منها أنه عندما يعطيك الله موهبة تعرف كيف تستغلها فيما ينفع الناس".

وتابع:"أن هناك أعمالا ما زالت خالدة في ذهن المشاهد والمتلقي، ومنها: أغنية مسلسل أرابيسك والوتد وغيرها من الأعمال الدرامية الرائعة التي قدمها قطاع الإنتاج".

حسن فؤاد يكشف لقاؤه مع عمار الشريعي



وواصل:"أمال ماهر صوتها عظيم وهي موهبة مصرية أصيلة وحضرت اكتشافها على يد عمار الشريعي،وطلبت من مجدي العمروسي أن يتعاون مع الموسيقار عمار الشريعي وفوجئت بعدها باتصال من الشريعي لتحديد موعد للقاء وساعدته في ده".

واستكمل:" لقائي الأول مع عمار الشريعي أعجب بغنائي وسألني عن المؤلفين اللي أنا عايز أغني لهم ورشحتله الشاعر إبراهيم عبد الفتاح،والسيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة رفض في البداية غنائي لتتر مسلسل أرابيسك لأني وجه جديد ولكن عمار الشريعي أقنعه أني أغني التتر،وأغنية مسلسل أرابيسك نجحت نجاح كبير وأسامة أنور عكاشة كان مبهور جدا ودعاني بعدها لإحياء فرح نجله".

حسن فؤاد:محمد محيي مطرب جميل بنشوفها…ولا يوجد أي تعارض بين كوني مطربًا وحافظًا للقرآن

واختتم:" محمد محيي مطرب جميل لكن هو السبب في إن بعض الأصوات بتحاول تغني وتقلده بالطريقة اللي بنشوفها،ولا يوجد أي تعارض بين كوني مطربًا وحافظًا للقرآن وإمام مسجد والصوت موهبة من عند الله،والشاعر الراحل سيد حجاب، كتب كلمات مختلفة في تتر مسلسل علي بابا، لكن الملحن عمار الشريعي طلب تغييرها، وهو ما حدث في تتر مسلسل العائلة أيضا وأنغام زعلت أوي بسبب اللي حصل ".