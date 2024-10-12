وليد فواز لـ "دوت الخليج الفني": "تحسمت لبنسيون دلال لاختلافه عن أدواري السابقة.. ولا أحد يقف أمام كلمة الجمهور" (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحمست لبنسيون دلال لأختلافه عن أدواري السابقة.

كواليس العمل ظريفة والتصوير بمكان واحد.

لا أحد يقف أمام كلمة الجمهور.

بدأت أشعر أن الجمهور يحب وليد بغض النظر بيقدم خير ولا شر.

انتظر فيلم الدشاش مع سامح عبد العزيز ومحمد سعد.

بدأ مشواره الفني بعروض ستاند آب كوميدي، ثم بدأت تتوالى أعماله الفنية برز ولمع في أدوار الشر في الكثير من الأعمال وكان الجمهور يتفاعل مع كل تلك الشخصيات ومن آخرهم شخصية "ياسر" في برغم القانون الذي حقق بها نجاح كبير جدًا ولاقت تفاعل كبير من الجمهور، فقرر أن يطل علينا بعدها بدور خفيف يختلف عن ما قدمه من قبل وهو فيلم "بنسيون دلال".

والتقت كاميرا دوت الخليج الفني مع الفنان وليد فواز في العرض الخاص لـ بنسيون دلال ليحدثنا عن سبب مشاركته في هذا الفيلم.



وإليكم نص الحوار:

ما سبب حماسك لفيلم بنسيون دلال ؟

سبب حماسي أن الفيلم يضم مجموعة من الكوميديانات اللي بحبهم جدًا، وسبق لي وتعاونت مع بعض منهم في المسرح قبل ذلك، منهم أستاذ بيومي فؤاد وأمجد النجار، وكنت حابب أشارك في حاجة خفيفة ممازحًا:"كفاية غم زهقت من الغم اه يعني زهقت من التراجيدي".



ماذا عن كواليس العمل ؟



كانت كواليس ظريفة وبها الكثير من الضحك، وقربنا لبعضنا أكثر نظرًا لأن التصوير كان بمكان واحد، ف احببت الفيلم جدًا.

وليد فواز ومراسلة دوت الخليج الفني



هل عرض الفيلم حاليًا سيؤثر عليه بالإيجاب أو السلب ؟

قدمنا الفيلم بشكل كويس الحمد لله، والنجاح ده بيد ربنا سبحانه وتعالى، انت بتجتهد والتوفيق من عند الله، وفيلم "اسماعلية رايح جاي" عندما تم عرضه لم يكن أحد يتوقع أن يحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية حتى هذه اللحظة بمقاييس الزمن وقت عرضه، فلا أحد يعلم من الممكن أن يحقق بنسيون دلال نجاح كبير جدًا ومن الممكن أن يكون نجاحه معقول الجمهور عندما يقول كلمته لا أحد يقف أمامه.

ما أغرب رد فعل على دورك في برغم القانون ؟



من أحلى ردود الأفعال أن الجمهور عندما يراني يضحك بالرغم من أن شخصية ياسر شريرة أو شخصية غريبة، وبدأت أشعر أن الجمهور يحب وليد بغض النظر بيقدم خير ولا شر وهذا ما يسعدني.



ما أول شيئ تبحث عنه في كل شخصية ؟



تكون شخصية لم أقدمها من قبل وأن يكون بها ملمحم لم أقوم بتقديمه من قبل.



حدثنا عن أعمالك القادمة ؟



يوجد العديد من المفاجأت، منها فيلم الدشاش مع سامح عبد العزيز ومحمد سعد.