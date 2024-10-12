عبدالله الرويشد.. الخميس في الكويت بعد رحلة علاجية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 07:28 صباحاً - يعود الفنان عبدالله الرويشد إلى أرض الكويت الخميس المقبل بعد رحلة علاج قضاها في ألمانيا.

وكتبت ابنته أسيل عبر حسابها على منصة «إكس»: «‏راجع لكم بشوق و فرح... بحفظ الله ورعايته يعود إلى أرض الوطن يوم الخميس 17 أكتوبر والدنا عبدالله الرويشد من المانيا بعد رحلة العلاج».

كما نشر حساب شركة روتانا عبر المنصة ذاتها «الكويت تعيش الفرح في استقبال عبدالله الرويشد.. بحب وشوق ووله يستقبل الجمهور الكويتي والخليجي والعربي وأهل الفن غاليهم سفير الاغنية الخليجية عبدالله الرويشد عند عودته إلى ديرته الكويت يوم الخميس 17 أكتوبر احتفاء برجوعه سالما من رحلة علاجية طويلة».

وكان الرويشد سافر إلى ألمانيا في أبريل الفائت لاستكمال العلاج، بعدما أمضى 28 يوماً في مستشفى جابر، قبل أن ينتقل إلى منزله لاستكمال العلاج بتوصية من الفريق الطبي المشرف على حالته.