فصائل عراقية تقصف هدفا حيويا إسرائيليا في الجولان بالمسيرات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 09:31 صباحاً - أعلنت فصائل عراقية، اليوم السبت، أنها قصفت هدفًا إسرائيليًا حيويًا في الجولان المحتل، بطائرات مُسيّرة.

وأضافت الفصائل في بيانها: "استمرارًا في مقاومة الاحتلال، ونصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردًا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استمرار العمليات في استهداف معاقل الاحتلال بوتيرة متصاعدة".

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل العراقية، استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية وسط وشمال إسرائيل في 5 عمليات منفصلة، باستخدام صواريخ الأرقب "كروز مطور" والطائرات المُسيّرة.