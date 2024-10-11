انت الأن تتابع خبر درة تخوض تجربتها الإخراجية الأولى بفيلم عن فلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على وقع الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، اختتمت النجمة التونسية درة تجربتها الإخراجية الأولى بفيلم وثائقي بعنوان "وين صرنا؟"، الذي يستعرض رحلة أسرة فلسطينية تعكس المعاناة والصمود في مواجهة الاحتلال.



يسلط الفيلم الضوء على الحياة اليومية للفلسطينيين والتحديات الاجتماعية والثقافية التي يواجهونها، مسلطًا الضوء على نضالهم للبقاء وسط الظروف الصعبة. وأوضحت درة أنها تعمل حاليًا على مرحلة المونتاج لتحقيق التوازن بين الصورة والصوت، لتعكس قصة الفيلم وجوهره بأفضل شكل ممكن.



وفي تعليقها على هذه التجربة، أعربت درة عن سعادتها الكبيرة بهذا العمل الذي وصفته بأنه "الأقرب إلى قلبها"، مشيرة إلى أن الفيلم استُلهم من قصة الطفلة الفلسطينية نادين وأسرتها. كما أعربت عن امتنانها لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع.



يأتي فيلم "وين صرنا؟" في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ليقدم نافذة جديدة على معاناة الأسر الفلسطينية وصمودها المستمر .