إلهام علي تروج لأحدث أعمالها الدرامية الجديدة "خريف القلب"

القاهرة - محمد ابراهيم -

رفعت الفنانة إلهام على روح الحماس لجمهورها فور إعلانها عن "خريف القلب"، الذي يُعد النسخة العربية من المسلسل التركي "حطام"، والذي دُبلج سابقًا إلى العربية تحت عنوان "عشق ودموع" وعُرض للمرة الأولى في عام 2014.

موعد عرض مسلسل "خريف القلب"

ونشرت إلهام البوستر الترويجي لمسلسل "خريف القلب" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالبوستر تعليقا قالت فيها: "المشاعر تشبه الفصول؛ تزدهر في الربيع، تبحث عن الدفء في الشتاء، وتتكسر في الخريف،تابعوا المسلسل الدرامي السعودي خريف القلب ابتداءً من 27 أكتوبر، مجانًا ودون اشتراك".

أبطال مسلسل "خريف القلب"



يُعد المسلسل أول عمل من إنتاج سعودي تركي، ويتألف من 90 حلقة. يشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم عبدالمحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، هند محمد، فيصل الزهراني، الإعلامية والفنانة لبنى عبدالعزيز، المطربة أروى، عجيبة الدوسري، تركي الشداد، فيصل الدوخي، وميرال مصطفى. ويُخرج المسلسل فكرت قاضي.



أحداث مسلسل "خريف القلب"



تدور أحداث مسلسل "حطام" حول قصة استبدال مولودتين في المستشفى نتيجة تشابه لقب عائلتيهما. تنشأ الابنة التي ولدت لعائلة فقيرة في كنف عائلة غنية، والعكس صحيح. بعد نحو 15 عامًا، تكتشف العائلة الغنية في أثناء علاج ابنتها أنها ليست ابنتهم البيولوجية، مما يؤدي إلى تطور الأحداث في إطار مشوق مليء بالمكائد والصراعات بين العائلتين.



