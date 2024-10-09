بعد تعرضها للتنمر بسبب صورة حملها.. مروة صبري لجمهور سلمى أبو ضيف: قتلتوها بكلامكم

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الإعلامية مروة صبري تقديم رسالة نقد لكل من هاجم الفنانة سلمى أبو ضيف، وقام بالتنمر عليها بعد نشر مجموعة من صورها بالحمل، وذلك خلال تقديم برنامجها “قعدة ستات” الذي يعرض عبر شاشة ألفا اليوم.

وقالت مروة صبري: "طبعا إحنا عارفين إن سلمى واجهة إعلانية لماركات عالمية كبيرة، ومن أيام نزلت صورها لإحدى الماركات واتصورت بحملها".

وتابعت: "سلمى تعرضت لكم من التنمر غير طبيعي على شكل بطنها، هدموا البنت وحطموها ودمروها وقتلوها بكلامهم".

وتابعت: “البنت المفروض منزلة الصورة علشان تفرح وتسمع كلمتين حلوين من جمهورها، إيه المشكلة؟ صورة عادية جدا لكن ناس كتير طلعت هاجمتها، ولو حد مش عاجبه الصورة بلاش تشتمها وتغلط فيها، ليه تكسروا فرحة البنت؟”

سلمي أبو ضيف تتصدر التريند

تصدرت الفنانة سلمى أبو ضيف محركات البحث، بإعلانها خبر حملها الأول من زوجها رجل الأعمال إدريس عبد العزيز، عقب إعلان زواجهما في شهر يونيو الماضي، وقصة حب كبيرة جمعتهما وقامت بالاحتفال بزواجها في جو عائلي بسيط اقتصر على المقربين.

وبدت سلمى أبو ضيف في ثوب الحمل، في أول تعليق لها على حملها وأوضحت الفنانة سلمي أبو ضيف من خلال صور قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت خلالها ببطن كبيرة، وعلقت قائلة: «هذه لأمي مع كل الأوقات الصعبة التي أعطيتها لها.. الأمهات، وأمي خاصة جعلتني أفهم دور المرأة وأهميتها في المجتمع.. أنا أحبها وأحب اهتمامها وقلبها الصافي.. وأتمنى في تربيتي لأولادي أن أكون ولو نصف ما كانت عليه أمي.. فأمي قد ضحت بحياتها بالكامل لتربيتنا ومنحتنا حياة أفضل، والحياة بدونها ليس لها معنى أو طعم أو لون».