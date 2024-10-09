لهذا السبب... أميرة أديب تتصدر تريند جوجل



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت اسم الفنانة أميرة أديب تريند محركات بحث جوجل، نظرًا لظهورها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها صاحبة السعادة، والذي يذاع على قناة "dmc".



وكشفت أميرة عن موقف أهلها من دخولها مجال الفن وغيرها من الأمور.

قالت الفنانة أميرة أديب، إن الجيل الذي تنتمي إليه، لديه شيء من المخاطرة، سواء كانت مخاطرة صحية أو غير صحية.



وأضافت: "طول الوقت بشوف أن أنا إنسانة مسئولة، وشايفة أني مينفعش اتكل على أهلي ماديا، وفي البداية أهلي كانوا رافضين دخولي مجال الفن".



أميرة أديب:أنا عنيدة، وكان فيه صراع بيني وبين والدتي لمدة سنتين

وتابعت: "أنا عنيدة، وكان فيه صراع بيني وبين والدتي لمدة سنتين، في مرحلة اختيار الجامعة، ووقتها رفضت أني أمثل، ولما لاقيت ماما قالتلي مش هدفع فلوس في حاجة زي دي، قررت أتحمل المسؤولية، وهما كانوا حابين أني أدرس الهندسة، رغم أني معرفش حاجة في الحساب".

وأشارت: "حبيت أعمل حاجة بعيد عن أهلي، أنا قررت ألا أعيش في جلباب أبي".

آخر أعمال اميرة اديب



والجدير بالذكر أن آخر أعمال اميرة اديب مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، الذي عرض على شاشة قناة dmc في يناير الماضي، والعمل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو تأليف وإخراج هاني كمال.

