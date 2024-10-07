نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هلا رشدي في حوارها مع "دوت الخليج الفني: "حلاوته حلاوته" بقت أيقونة عند الأطفال.. والناس بتتصور معايا على إني حنان ترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - *أتمنى يكون ليا تأثير حلو وأسعد الأطفال

*أغنية زنجباري خلصت في 4 أيام فقط

*بتصور مع الناس على إني حنان ترك عشان أجبر بخاطرهم

إحتفلت الفنانة هلا رشدي أمس السبت الموافق يوم 5 من شهر أكتوبر الجاري بنجاح أغنيتها الجديدة "زنجباري" والتي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" وذلك بحضور صناع الاغنية اللذين فاجئوها بالاحتفال بعيد ميلادها، وكانت هلا رشدي قد إحتفلت بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، وإلتقت عدسة دوت الخليج الفني بالفنانة هلا رشدي للحديث عن كواليس أغنيتها الجديدة، وإليكم نص الحوار /



ماذا عن أمنيتك للسنة الجديدة من عمرك ؟

أتمنى يبقى ليا تأثير حلو وحاجة الناس تستفيد بيها بعد كده وإن أنا أسعد الأطفال على قد ما أقدر وأعملهم حاجات حلوة زي ما إحنا انبسطنا وإحنا صغيرين وكان لينا أعمال بنغنيها، لكن دلوقتي الأطفال مبقوش عايشين سنهم كلهم بقوا بيتفرجوا على حاجات غريبة وعجيبة، فـ عايزين على الأقل يبقى ليهم ذكريات حلوة، يعني حلاوته حلاوته الحمدلله بقت أيقونة عند الأطفال ودلوقتي زنجباري بقت أيقونة عند الأمهات اللي أولادهم داخلين المدارس وان شاء الله ما هو قادم أجمل.

هلا رشدي من عيد ميلادها وإحتفالية أغنية زنجباري



بما إننا متواجدين في إحتفالية أغنية زنجباري.. حدثينا كيف بدأت فكرتها ؟

هى فكرة مدير أعمالي كان قبل الدراسة بوقت قليل بيقولي تعالي نعمل أغنية لدخول المدراس قولتله مدارس إيه قولتله إحنا خلاص قدامنا يومين تلاتة والمدارس تبدأ فـ قالي تعالي نجرب قولتله هات كلام حلو لقيت نوارة الشاعرة بعتت لمدير أعمالي الكلام وإنبسطت بيه جدا، ودي أول مرة معلقش على كلام؛ لأن أنا دايمًا عندي مشكلة مبرضاش بكلام كتير فـ عشان كده أعمالي قليلة جدًا يعني أنا لو برطرط كان زماني عملت حاجات كتير أوي فـ أول ما شوفت الكلام ده عجبني جدا فـ روحنا للموزع محمد قماح وهو شاطر وذكي وبيلقطها وعملها ووزعنا الأغنية

وبرضو كنت فاكرة التصوير هيكون فيه مشكلة عشان مفيش وقت لكن سبحان الله العمل ده كله على بعض مخدش 4 أيام.

هلا رشدي مع أسرتها وصناع أغنية زنجباري



حدثينا عن أغرب موقف واجهك بسبب التشابه الكبير بينك وبين الفنانة حنان ترك ؟

لا كلهم، مرة كان في راجل خمسيني حتى أنا كتبت الموقف ده بوست على فيسبوك مرة والراجل ده قابلني كنت طالعة من مهرجان السينما وقالي أنا بحب حضرتك جدا فـ قولتله ربنا يخلي حضرتك قالي أنا من أشد المعجبين قولتله شرف ليا والله قالي والله يا مدام حنان حضرتك مش عارفة إنتي بالنسبالنا إيه قولتله ربنا يخلي حضرتك والله ألف شكر، فـ واحد عدا قاله يا باشا دي مش حنان ترك دي هلا رشدي قاله هى هلا رشدي إتحجبت إمتى، فـ خلاص أنا تعبت أنا لميت كل الرشديز بحنان ترك فـ عملت جدل بس الحمدلله تمام، وفي ناس بتيجي تتصور معايا على إني حنان ترك فـ بجبر بخاطرهم وبتصور معاهم على إني حنان ترك عشان يحسوا إنهم شافوا حنان ترك.

هلا رشدي ومراسلة دوت الخليج الفني



هلا رشدي تحفظ كلمات الأغاني بسهولة أم تواجه صعوبات ؟

ساعات وساعات يعني مثلا ممكن أبقى بدندن المزيكا وأنا بسجل الأغنية وأنسى فـ لازم الورق يبقى قدامي فـ بروطة شوية.



هل في أعمال درامية لرمضان المقبل ؟

والله ده لحد دلوقتي مش باينله ملامح.