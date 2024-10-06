بخفة دمه المعهودة.. علاء مرسي يحتفل بزفاف ابنته بالعزف على الدرامز

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان علاء مرسى، بحفل زفاف نجلته مريم، أمس السبت بأحد الفنادق الخاصة في منطقة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء والفنانين.

وشهد الفرح، العديد من اللقطات متضمن الكثير من المشاعر الممزوجة ما بين الدموع والحب والضحك، وقد انهمرت دموع والد العروس طوال حفل الزفاف، خاصة عند رقصه مع ابنته مريم على أنغام أغنية بنتي وحبيبتي وقام بغنائها النجم مدحت صالح، ثم صعد النجم أحمد السقا يهنئ صديقه علاء مرسي ويبعده عن ابنته ليرقص هو مع العروس.



واشعل الفنان رامى صبرى حفل زفاف ابنة علاء مرسى، وقدمت الراقصة دينا فقرة خلال حفل الزفاف، ورقص علاء مرسى مع ابنته طوال الفرح، وحرص العديد من النجوم على حضور حفل الزفاف وتهنئه الفنان علاء مرسى.

السيرة الذاتية للفنان علاء مرسي

ممثل مصري، ولد في مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ في عام 1965. عاش فترة من حياته مع العائلة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، ثم عاد إلى مصر وواصل الدراسة حتى حاز درجة البكالوريوس في المعهد العالي للفنون المسرحية. شارك طيلة مسيرته الفنية في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون، فقدم للسينما أفلام (الفرح، كباريه، هستيريا، الطريق إلى إيلات، الحرب العالمية الثالثة)، وشارك في مسلسلات (أبو ضحكة جنان، من الذي لا يحب فاطمة، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية).

معلومات عن ابنة الفنان علاء مرسي

وتجسد السطور التالية أبرز المعلومات عن ابنة الفنان علاء مرسي، بعد الاحتفال بحنتها.

ابنة علاء مرسي العروس، تدعى مريم.

في بدايات العقد الثالث من عمرها.

هي نفسها العروس التي تم عقد قرانها في 26 مايو الماضي.

زوجها عريس من خارج الوسط الفني

لديها شقيقة تدعى فاطمة، وحياتهما على السوشيال ميديا خاصة.

في يوم كتب الكتاب، بكى علاء مرسي على فكرة فراق ابنته.

حضر إليها عدد كبير من الفنانين لعقد القران.

«مريم» ابنة علاء مرسي بالجلباب

ارتدت «مريم»، في وقت سابق، عباءة تشبه تلك التي ارتدتها الفنانة فيفي عبده في إحدى المسرحيات، بينما في حفل حنتها، ارتدت جلبابًا بلديًا أبيض مع حزام رقص بلدي، وظهر عريسها أيضًا بالجلباب الفلاحي في حفل الحناء قبل الزفاف.

كما حرص الفنان على التقاط الصور مع ابنته وأسرته، وفي صورة أخرى، ارتدت الملابس الهندية «الساري والشال» وتركت شعرها منسدلًا ليتناسب مع أسلوب الملابس التي ترتديها.